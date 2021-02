Sośnierz: prawdopodobnie Covid-19 przeszło 8-9 mln Polaków

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od soboty w całym kraju pozostaje taki sam poziom restrykcji, jak obecnie, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

- Chcemy, by w województwie warmińsko-mazurskim nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego. By galerie handlowe, muzea, kina i inne miejsca użyteczności publicznej, niestety, zostały z powrotem zamknięte. Dotyczy to także hoteli, kortów, basenów i wszystkiego tego, co ostatnio w kraju było otwierane - wyjaśnił.

"Prawdopodobnie 8-9 mln Polaków przeszło Covid-19"

Między innymi na ten temat rozmawiano w "Debacie Dnia".

- Przechorowaliśmy bardzo potężnie tę epidemię. Prawdopodobnie 8-9 mln Polaków przeszło Covid-19. To oznacza, że w tej chwili ta trzecia fala nie będzie tak duża. Możemy luzować obostrzenia, a i tak wiele nie wzrośnie - stwierdził Andrzej Sośnierz.

Wojciech Konieczny (PPS) podkreślił, że do zaostrzenia obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim doszło, bo niepotrzebnie wcześniej je poluzowano.

- Cały czas mówiłem, że luzowania są wprowadzane za wcześnie, że należy poczekać do lutego - dodał.

Tomasz Latos (PiS) zaznaczył, że "gdybyśmy przestrzegali odległości i nosili maseczki, to dziś już mielibyśmy ozdrowieńców i osoby zdrowe, a nie zarażone".

"Liczę, że odetchniemy na jesień"

Na temat pandemii wypowiadali się również eksperci.

- Liczę, że odetchniemy na jesień. To zależy od wielu czynników. Czynników związanych z zachowaniem wirusa, ale też naszym zachowaniem. Pandemia to gra wirusa z naszymi komórkami, ale też z naszymi zachowaniami, to bardzo istotne - zauważył prof. Tomasz Wąsik.

Dr Aneta Afelt zaznaczyła, że "na podstawie statystyki szacowaliśmy, że jesienią mogło być nawet do 12 razy więcej nas, Polaków, zakażonych. Na wiosnę mogło to być 2-3 razy więcej".

- My państwa nie straszymy, nie chcemy wpędzać w jakieś przerażenie, ale naszą rolą jest państwa informować. Wirus się zmienia, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Myślę, że każdy region dorobi się swojego wariantu, natomiast nie każdy wariant będzie tak groźny jak np. wariant brytyjski czy afrykański, z którym mamy problem, ponieważ tutaj odporność szczepienna może być nieco obniżona - stwierdziła dr Matylda Kłudkowska.

Łódź. Odwołane zajęcia w szkole. Niepożądane odczyny u zaszczepionych nauczycieli

