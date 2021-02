Mieszkańcy okolic miasta Katania oraz oddalonych od niego obszarów po raz kolejny obserwują od środowego wieczoru wyjątkowy spektakl natury na niebie, wywołany przez następną erupcję z południowo-wschodniego krateru wulkanu.

Żółto-czerwonym fontannom lawy towarzyszy emisja dymu i pyłu wulkanicznego.

