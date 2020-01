Filipiny: erupcja wulkanu położonego ok. 60 km od stolicy

W nocy z niedzieli na poniedziałek zarejestrowano co najmniej 75 wstrząsów sejsmicznych związanych z aktywnością wulkanu.

Już w niedzielę, po tym jak wulkan wyrzucał popiół, niewielkie kamienie i parę na wysokość do 15 kilometrów, władze nakazały ewakuację 45 tysięcy ludzi, w tym turystów, i zamknęły międzynarodowe lotnisko w Manili.

