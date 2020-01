Wulkan Taal na Filipinach przebudził się. Z okolicy ewakuowano 8 tys. mieszkańców

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii podniósł poziom alarmowy dookoła wulkanu Taal do poziomu 3 w pięciostopniowej skali, uważając, że może dojść "w ciągu tygodni do niebezpiecznej erupcji". Poziom 5 jest ogłaszany już w trakcie trwania erupcji wulkanu.

W raporcie Instytut podał, że zdecydowanie zaleca ewakuację ludzi z okolic wulkanu Taal, który położony jest na wyspie pośrodku jeziora Taal, oraz dwóch zagrożonych pobliskich miejscowości w prowincji Batangas. Ostrzegł też przed "możliwym wulkanicznym tsunami".

Eksplozja i pióropusz popiołu były widoczne z pobliskiego miasta Tagaytay

Krajowa Rada ds. Zmniejszenia Ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi poinformowała dziennikarzy, że rozpoczęła się ewakuacja zagrożonego obszaru.

Szef Instytutu Renato Solidum doradził mieszkańcom wokół jeziora Taal, aby podjęli również środki ostrożności i zwracali uwagę na ewentualne zaburzenia wody w jeziorze związane z działalnością wulkaniczną.

Dodał też, że cała wyspa powinna być całkowicie niedostępna dla wszystkich mieszkańców.

PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG Wulkan Taal

Silne opady popiołu dotarły również do prowincji Cavite, co skłoniło rząd prowincji do zawieszenia zajęć w poniedziałek i wezwania mieszkańców do pozostania w domu.

Eksplozja i pióropusz popiołu były widoczne z pobliskiego miasta Tagaytay, popularnego miejsca oglądania wulkanu Taal, gdzie w weekendy gromadzi się wielu turystów.

Taal to najmniejszy wciąż aktywny wulkan świata mierzący zaledwie 311 metrów. Ostatni raz Taal wybuchł w 1977 roku, jednak największa erupcja nastąpiła w 1911 roku. W wyniku erupcji życie straciło wtedy 1335 osób, a kolejnych 200 zostało rannych. Przed wybuchem w kraterze znajdowało się kilka kolorowych jezior – zielone, żółte, czerwone, jednak krajobraz po wybuchu znacznie się zmienił i obecnie jedyne jezioro w kraterze ma kolor turkusowy.

las/ PAP