Łazik podczas lądowania przekazał zakodowaną wiadomość. Internauci złamali szyfr

Nieco ponad trzyminutowy film z lądowania na Marsie ukazuje obrazy z kilku kamer, umieszczonych w różnych miejscach modułu przelotowego, po jego wejściu w atmosferę Marsa.

Jedna pokazuje rozkładanie się spadochronu hamującego kapsułę z łazikiem, druga, znajdująca się pod Perseverancem, ukazuje zbliżającą się marsjańską powierzchnię, a kolejne ujęcia pokazują łazika, zawieszonego na linach pod specjalną platformą lądującą, stopniowo osadzanego na ziemi.

Jak się okazało, łazik podczas lądowania przekazał zakodowaną wiadomość. Kod był zamaskowany w czerwono-białej stylizacji spadochronu, który unosił Perseverance'a. Internauci ustalili, że kolory są prawdopodobnie kodem binarnym: czerwony oznacza jedynki, a biały zera.

Po przyporządkowaniu liczb do odpowiednich liter okazało się, że inżynierowie NASA sprytnie ukryli motto wyprawy. To słowa byłego prezydenta USA, Theodore'a Roosevelta: "Dare mighty things", co oznacza: "Odważ się czynić wielkie rzeczy".



Wideo i nagranie z Marsa

Podczas wejścia w atmosferę Marsa, przy prędkości 20 tys. km/godz., łazik był chroniony osłoną termiczną. Na filmie widać także moment oddzielenia się osłony od kapsuły, transportującej Perseverance'a.

Na Ziemię przesłany został także pierwszy plik audio z odgłosami z lądowania. Dźwięk został nagrany dzięki dwóm mikrofonom, umieszczonym na łaziku, co jest zupełną nowością w dotychczasowych misjach na Marsa.

W klipie słychać metaliczne dźwięki wydawane przez łazika, ale też wyraźnie słyszalny jest marsjański wiatr. - Tak, właśnie usłyszeliście podmuch wiatru na powierzchni Marsa, przechwycony przez mikrofon i wysłany na Ziemię - oświadczył Dave Gruel, odpowiedzialny w NASA za sprzęt kosmiczny. Dodał, że są to "pierwsze dźwięki zarejestrowane na powierzchni Marsa".

