Pierwsze takie wideo w historii. NASA opublikowała nagranie z lądowania łazika na Marsie

Łazik Perseverance wylądował na powierzchni Marsa w czwartek 18 lutego. Pracownicy NASA określili ten moment "siedmioma minutami grozy". Sprawa osadzenia sondy kosmicznej na powierzchni Czerwonej Planety nie była bowiem prosta. Świadczy o tym spory odsetek nieudanych prób, jak choćby rozbicie się europejskiego lądownika Schiaparelli w 2016 roku.

Lądowanie na Marsie

Lądowanie rozpoczęło się około godz. 21:40 odłączeniem kapsuły lądowania (z łazikiem) od modułu przelotowego, który służył do podróży z Ziemi na orbitę wokół Marsa. 10 minut później zaczął wchodzić w atmosferę planety.

Po około 80 sekundach tarcia podczas wchodzenia do atmosfery dolna część kapsuły rozgrzała się do około 1300 stopni Celsjusza. Największe hamowanie było w okolicach 90 sekund od wejścia w atmosferę.

Gdy minęło 240 sekund, rozłożył się spadochron na wysokości 9-13 km i przy prędkości 420 metrów na sekundę. Krótko potem łazik odrzucił osłonę cieplną.

Radar i inne systemy rozpoczęły pracę po około 355 sekundach, na wysokości 4,2 km. Chwilę potem odłączyła się osłona tylna ze spadochronem. Wówczas do akcji wkroczy specjalna platforma lądująca, nadal hamując i manewrując silnikami.

Będąc na wysokości 21,3 metra, platforma wypuściła w dół łazik i łagodnie osadziła go na gruncie marsjańskim, a następnie sama odleciała.

Lądowanie "okiem" łazika



W poniedziałek NASA upubliczniła wideo z lądowania wykonane przez samego łazika. Nieco ponad trzyminutowy film ukazuje obrazy z kilku kamer, umieszczonych w różnych miejscach modułu przelotowego, po jego wejściu w atmosferę Marsa.

Jedna pokazuje rozkładanie się spadochronu hamującego kapsułę z łazikiem, druga, znajdująca się pod Perseverancem, ukazuje zbliżającą się marsjańską powierzchnię, a dwa inne ujęcia pokazują łazika, zawieszonego na linach pod specjalną platformą lądującą i stopniowo osadzanego na ziemi.

- To pierwszy raz, kiedy udało nam się uchwycić takie wydarzenie jak lądowanie na Marsie - powiedział na konferencji prasowej Michael Watkins, dyrektor Laboratorium Napędów Odrzutowych, w którym zbudowano łazik. - To naprawdę fantastyczne" - dodał.

Odgłosy marsjańskiego wiatru

Na Ziemię przesłany został także pierwszy plik audio z odgłosami z lądowania. Dźwięk został nagrany dzięki dwóm mikrofonom, umieszczonym na łaziku, co jest zupełną nowością w dotychczasowych misjach na Marsa.

W klipie słychać metaliczne dźwięki wydawane przez łazika, ale też wyraźnie słyszalny jest marsjański wiatr. - Tak, właśnie usłyszeliście podmuch wiatru na powierzchni Marsa, przechwycony przez mikrofon i wysłany na Ziemię - oświadczył Dave Gruel, odpowiedzialny w NASA za sprzęt kosmiczny. Dodał, że są to "pierwsze dźwięki zarejestrowane na powierzchni Marsa".

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Agencja kosmiczna podzieliła się również zdjęciami panoramicznymi Czerwonej Planety wykonanymi przez robota.

"It's been a firehose of data."



Justin Maki, @NASAPersevere imaging scientist and instrument operations team chief, reveals a full panorama the rover captured from the surface of Mars: pic.twitter.com/rPExz93glk — NASA (@NASA) February 22, 2021

Naukowcy opisali również pierwsze obserwacje dokonane przez łazika.

Dark rocks. Light rocks. Hole-y rocks.



Ken Williford, @NASAPersevere deputy project scientist, describes some of the initial observations made by @NASAJPL teams about what the rover has captured from the Martian surface: pic.twitter.com/kcDrQMqS3D — NASA (@NASA) February 22, 2021

Naukowcy z NASA stawiają kilka celów naukowych dla misji Perseverance. Poszukiwać on będzie śladów organicznego życia, wykonywać będzie pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu.

Informacje, które zbierze mogą zostać wykorzystane w kolejnych amerykańskich misjach na Marsa, także tych załogowych.

