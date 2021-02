Czarnek: rozważamy zmianę nazw szkół specjalnych

- Pracujemy nad tym, żeby wszystkie dzieci, które urodziły się z niepełnosprawnościami mogły wieść szczęśliwe życie wiedząc, że pastwo wychodzi na przeciw ich potrzebom, ich rodzin i wspomaga ich od samego początku - zapewnił Czarnek.

- Chcemy wzmocnić rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek specjalnych, chcemy by powstała kompleksowa pomoc dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością. Chcemy znaleźć nową, lepszą formę wsparcia wypracowaną przez ekspertów i praktyków, ustalić określone standardy zatrudnienia - dodał.

Minister zapewnił, że nie będą likwidowane szkoły specjalne. - W Polsce mamy znakomicie wykształcony dwutorowy system kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i potrzebą kształcenia specjalnego. To system szkół specjalnych, które zajmują się znakomicie tymi dziećmi. To pozostanie. Jakiekolwiek mrzonki ideologiczne, które mówiłyby o tym, że trzeba zlikwidować szkoły specjalne, bo tylko w szkolnictwie ogólnodostępnym jest miejsce dla wszystkich, to mrzonki kompletnie nierealne. szkoły specjalne są nam ogromnie potrzebne do tego, żeby dzieci mogły się kształcić - zaznaczył.

msl/ PAP, polsatnews.pl