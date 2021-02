Duży wzrost zakażeń. Ponad 12 tys. nowych zachorowań

Niedzielski pytany był w środę w TOK FM m.in. o najnowsze dane dotyczące potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

- Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań - powiedział.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. "A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu".

Regionalizacja obostrzeń

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że nowe na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wypracowane nowe restrykcje.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rząd wprowadzi tzw. regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały na obszarach, gdzie w ostatnim czasie było najwięcej zakażeń. W grę wchodzi m.in. zamknięcie hoteli.

We wtorek najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (1028), warmińsko-mazurskim (725) i pomorskim (515). W poniedziałek były to woj.: mazowieckie (699), pomorskie (545) i podkarpackie (363).

Wynik z środy jest najwyższym dobowym od 6 stycznia, gdy zanotowano 14 tys. 151 nowych infekcji. Dzień później resort zdrowia poinformował z kolei o 12 tys. 54 nowych przypadkach.

