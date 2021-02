Z zemsty podpalił garaż. Spłonął zabytkowy pojazd i motocykle

Kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poinformował we wtorek, że zawiadomienie o przestępstwie funkcjonariusze z V komisariatu przyjęli kilka dni temu. "Jak wynikało z relacji zawiadamiającego, mógł je popełnić 46-latek, który wcześniej pracował u pokrzywdzonego. W efekcie działania sprawcy spłonął garaż, w którym znajdowały się trzy motocykle oraz zabytkowy pojazd. Po dokonaniu tego czynu 46-latek przesłał pokrzywdzonemu SMS-a, w którym przyznał się do podpalenia, tłumacząc to zemstą na byłym pracodawcy" - przekazał komisarz.

ZOBACZ: Próbował podpalić komendę, padły strzały przy zatrzymaniu

Domniemany podpalacz nie poprzestał na jednym akcie zemsty - po kilku dniach zaczął przesyłać do pokrzywdzonego kolejne wiadomości, w których sugerował popełnienie dalszych przestępstw na szkodę zgłaszającego.

Nie miał stałego miejsca pobytu

Dotarcie do sprawcy nie było łatwe, bo nie miał on stałego miejsca pobytu. Wykonując prace remontowe na zlecenie przypadkowych osób, nocował tam, gdzie aktualnie pracował. Po sprawdzeniu kilku adresów policjanci ustalili, że poszukiwany zajmuje mieszkanie w dzielnicy Widzew i tam udało się go zatrzymać.

Okazało się, że mężczyzna był wcześniej notowany za kradzieże i włamania oraz poszukiwany celem odbycia kary 4,5 roku pozbawienia wolności. Jego pobyt za kratkami może się przedłużyć, bo po zatrzymaniu usłyszał jeszcze zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu kolejna kara, tym razem do 5 lat więzienia. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego w Łodzi.

WIDEO - Nadal poszukują ciała Jana Lityńskiego. Ratownicy wyłowili jego czapkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP, polsatnews.pl