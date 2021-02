- Ustawa, która spowodowała pogorszenie sytuacji międzynarodowej z Izraelem i USA, teraz nominowanie osób, które nie powinny zajmować takich stanowisk. To sprawia, że ta instytucja w takiej formie nie ma racji bytu. To nie jest instytucja, która bada historię naszego kraju, to instytucja czysto polityczna, która usiłuje napisać inną, nową historię, a przecież nie o to chodzi - mówiła wicemarszałek Sejmu odnosząc się do kontrowersji wokół Instytutu Pamięci Narodowej.

Są one spowodowane m.in. powołaniem na p.o. dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu b. działacza ONR Tomasza Greniucha. W poniedziałek prezes IPN Jarosław Szarek poinformował, że dr Greniuch złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Teraz opozycja domaga się dymisji Szarka.

ZOBACZ: Tusk: postulaty likwidacji CBA, IPN i TVP Info nie są kontrowersyjne, tylko spóźnione

- Potrzebna jest instytucja badawcza, ale również dobrze można to robić na uniwersytetach czy w archiwach państwowych. Nie może być działu, który skupiony jest tylko na budowaniu historii potrzebnej partii rządzącej. Szkoda pieniędzy na tę instytucję - podkreśliła Kidawa-Błońska w Polsat News.

Wideo: Kidawa-Błońska mówiła o konieczności przeprowadzenia zmian w IPN

"Potrzebny jest wspólny kandydat na prezydenta Rzeszowa"

Grzegorz Kępka pytał swojego gościa o sytuację w Rzeszowie. - Wszystkie ugrupowania szukają najlepszego kandydata z ich środowiska, ale trzeba wybrać jedną osobę. Wierzę, że Rzeszów będzie miał dobrego prezydenta, który będzie reprezentował zarówno samorząd jak i opozycję - mówiła posłanka PO.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Sroka: usunięci z Porozumienia posłowie nie pozostaną długo w rządzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News