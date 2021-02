- Czułam się w potrzasku. Przyciskał mnie do siebie. Mówił, że pojedziemy razem do Paryża, że będę w jego filmach. Potem mnie seksualnie napastował. Pamiętam, że próbowałam się skupić na pociągu brata, który tam leżał. I potem on w końcu przestał. Skończył - opowiada w dokumencie HBO Dylan Farrow.

Dylan Farrow's testimony is at the heart of this expose of her estranged father – and it's unsettling, no matter whom you believe https://t.co/LSRDd0s2EE — The Telegraph (@Telegraph) February 23, 2021

Utrzymuje, że opisana wyżej sytuacja miała miejsce w sierpniu 1992 roku. Miała wówczas 7 lat.

"Allen v. Farrow"

Dokument "Allen v. Farrow" na nowo analizuje sprawę zarzutów, które wobec Woody'ego Allena wysuwa jego adoptowana córka Dylan Farrow. Kobieta od lat oskarża znanego reżysera o to, że wykorzystywał ją seksualnie, gdy była dzieckiem. Film wyreżyserowany przez Kirby Dicka i Amy Ziering przedstawia historię tylko z punktu oskarżycieli, bo Woody Allen nie chciał rozmawiać z twórcami.

W pierwszym odcinku zaprezentowano wywiady z Mią Farrow, byłą żoną Allena i Dylan Farrow. Przedstawiono także relacje wydarzeń z punktu widzenia świadków, którymi byli krewni, przyjaciele i znajomi rodziny.

Kazał 7-latce ssać jego kciuk

W filmie wspomniano, że znany reżyser zachowywał się niewłaściwie wobec dziecka jeszcze przed 4 sierpnia 1992 roku, gdy miał wykorzystać córkę po raz pierwszy.

Opisywana jest m.in. sytuacja, gdy Allen w towarzystwie nakazał 7-letniej Dylan, aby ssała jego kciuk. Tłumaczył, że to ją uspokaja.

Twórcy analizują także wątek Soon-yi, adoptowanej córki Mii Farrow i muzyka Andre Pervina, która później stała się przysposobioną córką reżysera, a następnie jego żoną. Ich romans miał się rozpocząć w 1991 roku, gdy Soon-yi miała 21 lat. Allen miał wówczas 56.

“I remember my mom told me and Ronan, ‘Daddy took naked pictures of Soon-Yi.’ And that was sort of the first instance where I thought, ‘Oh… it’s not just me,’” says Dylan Farrow in a new four-part HBO docuseries called "Allen v. Farrow." https://t.co/0Or9W0IjXo — The Daily Beast (@thedailybeast) February 16, 2021

Oświadczenie reżysera

Reżyser od lat kategorycznie zaprzecza zarzutom. Zaznacza, że oskarżenia były przedmiotem dochodzenia prawników i śledczych, którzy nie dowiedli jego winy.

Woody Allen, Soon-Yi Previn Deny Claims in Allen v. Farrow Docuseries The disgraced filmmaker is once again denying claims that he abused his estranged daughter Dylan Farrow. https://t.co/T6F5Sf0aHF — kristoferkawas (@kristoferkawas) February 23, 2021

"Ci dokumentaliści nie interesowali się prawdą" - twierdzą przedstawiciele Allena w oświadczeniu przesłanym po emisji dokumentu do redakcji czasopisma "Hollywood Reporter". "Zamiast szukania jej, spędzili lata potajemnie kolaborując z rodziną Farrow i wykonali nieudolną pracę pełną przekłamań. Woody i Soon-yi zostali poinformowani o tym mniej niż dwa miesiące temu i dostali tylko kilka dni na to, by odpowiedzieć na oskarżenia. Oczywiście, odmówili" - poinformowano.

W piśmie podkreślono, że "to smutne i zaskakujące, że coś takiego zdecydowało się pokazać HBO, które ma kontrakty i powiązania biznesowe z Ronanem Farrowem. Choć ten tandetny hit przyciągnie uwagę, nie zmieni faktów".

If you feel empowered to speak out, there are resources and support available.https://t.co/SUziTYkmg1 — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) February 22, 2021

Na reakcję odpowiedziała Dylan Farrow. "Prawda jest czymś, czego nie można zmienić" - napisała. "Prawda jest taka trudna, ale mam nadzieję, że wszystkie ofiary, które oglądały film ostatniej nocy, wiedzą, że nie są same" - dodała.

rsr/prz/ New York Times