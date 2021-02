Nowa rosyjska szczepionka zawiera całego wirusa. Ma być skuteczniejsza

Rosja do końca roku wyprodukuje 20 mln dawek swojej trzeciej szczepionki przeciw COVID-19, którą dopuszczono do użytku mimo braku danych o jej bezpieczeństwie i skuteczności z szerokich badań klinicznych. Według wstępnych wyników testów jej skuteczność przekracza 90 proc. Premier Federacji ogłosił, że państwo opracowało trzy własne szczepionki przeciwko koronawirusowi jako jedyne na świecie.

- Rosja jest jedynym krajem, który posiada trzy szczepionki na koronawirusa - poinformował w sobotę premier Federacji Michaił Miszustin ujawniając, że preparat został już zarejestrowany. Jednocześnie zarejestrowany ostatnio preparat to jeden z dwóch na świecie, które zawierają całego inaktywowanego wirusa. Drugą taką szczepionką jest indyjski COVAXIN firmy Bharat Biotech.



"Tradycyjna" szczepionka z Rosji

Nowa rosyjska szczepionka została wyprodukowana z wirusa, który został inaktywowany lub pozbawiony zdolności do replikacji - podała agencja Reutera. Tym samym szczepionka CoviVac jest tradycyjną wakcyną "całego wirionu". "Opracowana przez nas szczepionka odzwierciedla całą historię rosyjskiej, a także globalnej nauki o szczepionkach" - powiedział w sobotę dyrektor Centrum Czumakowa, Ajdar Iszmuchamietow. Z kolei portal Lenta.Ru cytuje wirusologa Aleksandra Czepurnowa, który wyjaśnił, że zaletą CoviVac jest to, że zawiera wszystkie elementy wirusa dzięki czemu może stworzyć szerszą odpowiedź immunologiczną, która pozwoli chronić przed wszelkimi jego wariantami.

Tak jak poprzednie szczepionki, CoviVac zarejestrowano zanim zakończyły się badania kliniczne. Agencja Reutera zaznaczyła, że nowa rosyjska szczepionka nie została poddana szerszym badaniom. Mają się one dopiero rozpocząć. Za wstępnych testów CoviVac wykonanych na małej grupie zaszczepionych wynika, że jej skuteczność wynosi ponad 90 proc. Ajdar Iszmuchamietow powiedział pod koniec stycznia państwowemu kanałowi informacyjnemu Vesti-24, że szczepionkę sprawdzono na 200 osobach, a badania rozpoczęły się 21 września ubiegłego roku.

ZOBACZ: Trzecia rosyjska szczepionka zarejestrowana. Nadal trwają jej testy

Zaletą CoviVac ma być przechowywanie w temperaturze od 2 do 8 st. Celsjusza, co ma znacznie ułatwić dystrybucję leku. Zastrzyk CoviVac podaje się w dwóch dawkach w odstępie 14 dni.

- Dziś Rosja jest jedynym krajem, który ma już trzy szczepionki przeciwko COVID-19 - powiedział premier Michaił Miszustin. Do końca tego roku ma zostać wyprodukowanych 20 mln dawek tego preparatu. Pierwszych 120 tys. dawek szczepionki CoviVac mają zostać dostarczone w marcu.

Trzecia rosyjska szczepionka opracowana została w ośrodku badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Michaiła Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk. Ośrodek założony w 1955 roku w Petersburgu przez Michaiła Czumakowa, znany jest z pracy z amerykańskim naukowcem Albertem Sabinem, która u szczytu zimnej wojny doprowadziła do wyprodukowania szeroko stosowanej szczepionki przeciwko polio.

Szczepionka zalecana jest dla osób w wieku od 18 do 60 lat. Do użytku preparat zostanie skierowany w połowie marca, a do obrotu trafi 170 tys. dawek preparatu - zapowiedział Miszustin. Dyrektor Centrum Czumakowa zapowiedział, że miesięcznie powstawać będzie na razie pół miliona dawek preparatu.

Dwie szczepionki przed testami

Rosja zarejestrowała wcześniej dwie inne szczepionki. Pierwsza z nich to Sputnik V. Preparat został zatwierdzony w sierpniu ubiegłego roku zanim przeprowadzono masowe testy kliniczne. Przeprowadzono je dopiero we wrześniu. Z badań wynika, że szczepionka ta ma 91,4 proc. skuteczności. Szczepienia na masową skalę rozpoczęto w Rosji w grudniu.

Premier Rosji ujawnił, że w kraju wyprodukowano dotąd 10 mln dawek pierwszej ze szczepionek, Sputnika V. Został on zarejestrowany w około 30 krajach na całym świecie.



Na początku lutego pismo "Lancet" opublikowało wyniki badań, z których wynika, że po dwóch dawkach Sputnik-V ma 91,6 proc. skuteczności. Oznacza to, że jego skuteczność jest porównywalna z preparatami produkowanymi na zachodzie.

ZOBACZ: Rosyjska szczepionka Sputnik V to "ogromne ryzyko". Naukowcy alarmują

Wicepremier Tatiana Golikowa poinformowała w sobotę, że według stanu na dzień 10 lutego 1,7 mln osób w Rosji otrzymało dwie dawki Sputnika V, a 2,2 mln osób - jedną (pierwszą) dawkę. Wśród osób zaszczepionych 45 proc. stanowią osoby w wielu powyżej 60 lat. Golikowa poinformowała, że Sputnik V jest wytwarzany w siedmiu ośrodkach, a trzy dalsze są przygotowywane do podjęcia produkcji tego preparatu. Tatiana Golikowa opowiedziała się także za podaniem tej wakcyny jak największej liczbie obywateli powyżej 65 roku życia.



Drugą szczepionkę opracowaną w Rosji, opracowanej przez Vector Institute w Nowosybirsku, nazwaną EpiVacCorona, zarejestrowano w październiku. Do tej pory wyprodukowano około 80 tys. jej dawek. Szczepienia z jej użyciem mają się rozpocząć w marcu.

Golikowa zapowiedziała, że Rosja wyprodukuje w pierwszej połowie tego roku 88 mln dawek szczepionek. W tej liczbie będą 83 mln porcji Sputnika V.

Władimir Putin jeszcze się nie zaszczepił



68-letni prezydent Władimir Putin na razie nie zaszczepił się przeciwko koronawirusowi.

ZOBACZ: Przeszczepiono jej płuca osoby chorej na Covid-19. Pacjentka zmarła

Z zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od początku pandemii w Rosji zachorowało ponad 4 mln 130 tys. ludzi, a 82 tys. 255 osób zmarło. Od początku tego roku liczba nowych zakażeń w Rosji spadła do poziomu około 13 tys. przypadków dziennie.

