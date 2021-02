- Kiedy założyłam mu bucik, a on wykonał mały skok, a potem zaczął biegać i wspinać się, naprawdę się rozpłakałam - powiedziała Christian, dodając, że Triumph stał się zupełnie nowym koalą po założeniu protezy.

Pielęgniarka w 2017 roku znalazła Triumpha obok jego umierającej matki. Młody torbacz zamiast jednej stopy miał tylko wystającą kość. Christian została główną opiekunką Triumpha w ośrodku Friends of the Koala w Lismore i szukała sposobu, by ułatwić mu funkcjonowanie.

Protezę dla koali próbowała początkowo stworzyć amerykańska firma specjalizująca się w protezach dla zwierząt. Kilka prób zakończyło się jednak niepowodzeniem.

O problemie Triumpha usłyszał protetyk dentystyczny z okolicy Jon Doulman i zaproponował pomoc. Proteza, którą stworzył, jest różowa i zapinana na rzep wokół nogi torbacza. Na spodzie ma bieżnik, który poprawia jej przyczepność podczas chodzenia i wspinania.

"Całkiem wygodna proteza"

- To z pewnością coś innego - powiedział Doulman. - Stworzenie projektu wymagało trochę nieszablonowego myślenia - stwierdził i dodał, że wspaniale było pomóc Triumphowi.

Doulman ulepsza właśnie swój projekt, ale powiedział, że wygląda na to, iż koali jest "całkiem wygodnie" z protezą.

Triumph, który ma prawie pięć lat, spędzi resztę życia w niewoli, najprawdopodobniej pod opieką Christian.

dsk/ PAP