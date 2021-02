Korki na Zakopiance. Turyści wracają ze stolicy Tatr

Turyści, którzy w niedzielę wyjeżdżają z Zakopanego, muszą się liczyć z dużymi korkami na popularnej Zakopiance. Podróż spod Tatr do granic Krakowa zajmuje około 3 godz.

Korki tworzą się najpierw przy wyjeździe z Zakopanego. Dalej sznur aut stoi na światłach w Szaflarach, a kolejny zator tworzy się od Nowego Targu.

Kierowcy muszą także odstać przy zjeździe z dwupasmówki w Skomielnej Białej.

ZOBACZ: Gdańsk. Policja oddała około 20 strzałów w auto, ale kierowca uciekł [NAGRANIE]

Do Zakopanego w ten weekend ponownie przyjechali turyści z całej Polski, ale obyło się bez zgromadzeń na Krupówkach. Policja oceniła, że przestrzeganie zasad sanitarnych w mieście zdecydowanie się poprawiło. Pod Tatry przyjechały dodatkowe siły policji.

- To była bardzo spokojna noc w Zakopanem. Praktycznie nie odnotowaliśmy żadnych charakterystycznych zdarzeń, które by miały znaczenie dla porządku i bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

"Nie miał maseczki, oferował łapówkę"

Minionej nocy z soboty na niedzielę policja odnotowała pojedyncze osoby, które nie miały ubranych maseczek ochronnych. Jedna z zatrzymanych osób, którą policjanci chcieli ukarać za brak maseczki, chciała wręczyć policjantom korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od czynności. Ta osoba została zatrzymana i odpowie za usiłowanie wręczenia łapówki.

ZOBACZ: Imprezy w hotelach i pensjonatach. Kolejne incydenty w Zakopanem

Łącznie od piątku do niedzieli rano policja przeprowadziła w powiecie tatrzańskim 189 interwencji. Odnotowano 249 wykroczeń i nałożono 189 mandatów karnych, z czego 151 dotyczyło nie zakładania maseczek. Pozostałe to mandaty porządkowe, głównie dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 60 wniosków o ukaranie zostało skierowanych do sądu, z tego 50 dotyczy braku założonych maseczek.

Policjanci wspólnie z inspektorami sanepidu prowadzą także kontrole obiektów gastronomicznych i stacji narciarskich. Na 36 przeprowadzonych kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość w lokalu gastronomicznym.

WIDEO - "Interwencja". Ma płacić za matkę, która porzuciła ją w dzieciństwie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP