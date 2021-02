Apelacja Aleksieja Nawalnego od decyzji o osadzeniu go w kolonii karnej

Zagraniczni dyplomaci, w tym - polscy, przyjechali do sądu w Moskwie, w którym rozpoczyna się w sobotę rozpatrzenie apelacji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego od decyzji o osadzeniu go w kolonii karnej. W sądzie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Po pierwszej rozprawie 2 lutego MSZ Rosji nazwało obecność dyplomatów na procesie ingerencją w sprawy wewnętrzne tego kraju.

Na dwie godziny przed rozprawą do sądu przywieziony został sam Nawalny. Na sobotę zaplanowano dwie odrębne rozprawy sądowe. Od godz. 8 czasu polskiego trwa rozpatrywanie apelacji. Po południu kontynuowany będzie inny proces, w którym Nawalny jest oskarżony o zniesławienie weterana. Opozycjonista wygłosi ostatnie słowo.

W wystąpieniu w sobotę w sądzie Nawalny oświadczył, że nie ukrywał się przed służbami więziennymi i sam wrócił do Rosji. Gdybym się ukrywał, to nie siedziałbym tutaj - mówił krytyk Kremla z miejsca dla oskarżonych na sali sądowej.

- Wszystko w istocie sprowadza się do tego, czy się ukrywałem czy nie. Co więcej, wszyscy wiedzieli, gdzie się znajduję. (...) Kupiłem bilet, wróciłem. (...) Obiektywnie nie mogłem podjąć innych rozsądnych kroków, by nie musieć się ukrywać - przekonywał.

- Gdybym się ukrywał, nie siedziałbym za tą szybą - dodał, odnosząc się do szklanej kabiny w pomieszczeniu sądu, gdzie na rozprawie siedzą oskarżeni.

Tymczasem prokurator Jekatierina Frołowa wezwała w sądzie do odrzucenia apelacji Nawalnego na decyzję o osadzeniu go w kolonii karnej. Oznajmiła ona, że po 23 września zeszłego roku, gdy Nawalny został wypisany z berlińskiej kliniki Charite "faktycznie nie było wiadomo, gdzie się znajdował".

Adwokaci Nawalnego zaapelowali w wystąpieniach stron o uchylenie decyzji sądu niższej instancji z 2 lutego br. o "odwieszeniu" wyroku w zawieszeniu, który zapadł wobec opozycjonisty w 2014 roku.

Tymczasem organizacja Amnesty International przekazała do administracji prezydenta Rosji Władimira Putina petycję o uwolnienie Nawalnego. Podpisało ją blisko 200 tysięcy osób z różnych krajów świata.

Grozi mu 2,8 roku pobytu w kolonii karnej

Obrońcy Nawalnego odwołują się od decyzji sądu niższej instancji o zamianie wyroku w zawieszeniu, wydanego wobec polityka w 2014 roku, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. O "odwieszeniu" wyroku z 2014 roku, na wniosek służb więziennych, sąd niższej instancji zadecydował 2 lutego. Jeśli decyzja ta się uprawomocni, opozycjonista zostanie osadzony w kolonii karnej na dwa lata i osiem miesięcy.

Nawalny został w 2014 roku skazany na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu za domniemaną malwersację funduszy francuskiej firmy kosmetycznej Yves Rocher. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w 2017 roku, że proces ten był niesprawiedliwy i nakazał wypłacenie odszkodowania Nawalnemu oraz jego bratu Olegowi.

