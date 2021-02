Wyrok w sprawie Nawalnego. Media: wkrótce decyzja sądu

Rzeczniczka Moskiewskiego Sądu Miejskiego Uljana Sołopowa powiedziała dziennikarzom, że uczestnicy posiedzenia mają zebrać się po przerwie około godz. 20 czasu moskiewskiego (godz. 18 czasu polskiego).

Ze swej strony asystentka sędzi powiedziała, że decyzja ogłoszona będzie "około godziny ósmej".

Wcześniej adwokat Nawalnego Olga Michajłowa wyraziła przypuszczenie, że ogłoszenie decyzji nie zostanie przełożone na inny dzień.

Konwojenci wyprowadzili Nawalnego z sali posiedzeń; wyszli też adwokaci i żona opozycjonisty - Julia.

Żądania prokuratury

Przedstawicielka prokuratury Rosji zażądała we wtorek na procesie Aleksieja Nawalnego, by wyrok 3,5 roku w zawieszeniu z 2014 roku zamienić na bezwzględne wykonanie kary. Zażądała, by na poczet kary został zaliczony areszt domowy, który Nawalny odbył w 2014 roku.