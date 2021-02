Uwaga na gęste mgły. W części kraju także marznące opady

Synoptyk z IMGW podkreślił, że w piątek mamy do czynienia z frontem atmosferycznym, którym będzie "napływać cieplejsze powietrze, które będzie wybierać to chłodne długo utrzymujące się powietrze na wschodzie".

ZOBACZ: Warszawa przygotowuje się na atak zimy. 170 pługosolarek wyjechało na ulice

- Stopniowo ten front będzie wybierał to chłodne powietrze. Ale na froncie będą występować też zjawiska, przeważnie słabe opady. Nie mniej niebezpieczne są z uwagi, że będą to też opady marznące. Początkowo będzie to słaby śnieg, przechodzący w opady mieszane deszczu ze śniegiem, ale też opady marznące - tłumaczył.

Oblodzenia na wschodzie

Wskazał, że wieczorem strefa frontowa przesunie się na wschodnie województwa kraju i tam można się spodziewać sporadycznych opadów śniegu, później deszczu ze śniegiem i częściowo opadów marznących. - Najtrudniejszych warunków w nocy, jeżeli chodzi o oblodzenia należy się spodziewać w województwach wschodnich - podkreślił.

- Później ta strefa dotrze do granicy wschodniej. Natomiast na pozostałym obszarze kraju powinno być sucho. Ale będą się tworzyć mgły, miejscami mogą być gęste - zaznaczył.

Poinformował również, że w nocy strefa frontu powinna stopniowo odsuwać się dalej na wschód poza granice kraju. - W połowie nocy w ogóle nie powinna występować u nas w kraju, ale cały czas mogą być słabe opady mżawki - podał.

Dodał, że temperatura w kraju będzie wynosić około zera lub 1- stopnia Celsjusza. Według prognoz trochę zimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie ta strefa dotrze najpóźniej będzie ok. -4 st. C. Tak samo będzie na Podkarpaciu.

WIDEO - "Mamy za mało szczepionek". Premier wyjaśnił, dlaczego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/wka/ PAP, polsatnews.pl