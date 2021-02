Opady deszczu i śniegu. Duża różnica temperatur

Słabe opady deszczu, mżawka oraz deszcz ze śniegiem na Pomorzu Zachodnim, Śląsku i w Małopolsce oraz niewielkie opady śniegu w centrum kraju i na Podkarpaciu. Temperatura wyniesie od -10 stopni Celsjusza na na północnym-wschodzie do nawet +11 st. C na zachodnich krańcach Polski.

W czwartek po południu na północnym-wschodzie i wschodzie kraju na ogół będzie pogodnie. Na zachodzie i na pozostałym obszarze będzie występować zachmurzenie, ale z przejaśnieniami.

- W pasie od Pomorza Zachodniego po Śląsk i Małopolskę należy spodziewać się słabych opadów deszczu, mżawki. Możliwy jest też deszcz ze śniegiem. Wieczorem może pojawić się lokalnie mgła ograniczająca widoczność - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Ostrzeżenie przed roztopami

Natomiast według prognoz od centrum po Podkarpacie i w górach mogą się pojawić z kolei słabe opady śniegu. - Wieczorem niektóre opady mogą być marznące i mogą powodować gołoledź - przekazał Grzegorz Walijewski.

Temperatura po południu wyniesie - 10 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie na Suwalszczyźnie, w centrum kraju około -5 stopni Celsjusza, na południu około 0 st. C, natomiast na zachodzie kraju będzie ona wynosić od 7 do nawet 11 st. C krańcach zachodnich Polski (Słubice i Zgorzelec).

Synoptycy wciąż ostrzegają przed roztopami w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce.

emi/ PAP