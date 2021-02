Spór w Porozumieniu, opłata od reklam. Spotkanie kierownictwa PiS

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział we wtorek, że kierownictwo PiS zbierze się pewnie w najbliższych dniach, a potem może zbierze się Rada Koalicyjna i wtedy zapadną decyzje dotyczące decyzji Porozumienia o cofnięciu rekomendacji dla trzech członków rządu.

Z kolei szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia oświadczył, że w tym tygodniu odbędzie się spotkanie kierownictwa PiS, a rozmowa ma dotyczyć bieżących spraw. - Na pewno jednym z tych tematów będzie też sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, a głównie sytuacja w Porozumieniu - zaznaczył.

Według informacji PAP, kierownictwo PiS zbierze się w piątek o godz. 13., a wśród tematów - poza sytuacją w Porozumieniu - ma znaleźć się kwestia wyborów na prezydenta Rzeszowa oraz dalsze losy kontrowersyjnego projektu dotyczącego opłaty od reklam.

Nie jest też wykluczone, że po weekendzie zbierze się Rada Koalicji Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy, czyli ciało składające się z liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy - PiS, Solidarnej Polski oraz Porozumienia, a także po 2-3 przedstawicieli każdej z tych partii.

Spór o kierownictwo

W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd. Ponadto - zdaniem Bielana - trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego - który nie jest uznawany przez część polityków partii - Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Następnie ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech członków rządu: ministra-członka RM Michała Cieślaka, wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, którym wycofano rekomendacje.

W czwartek wicerzecznik ugrupowania Jan Strzeżek mówił, że Porozumienie poinformowało już oficjalnie koalicjantów - PiS i Solidarną Polskę - o wycofaniu rekomendacji dla tych trzech osób.

Protest mediów

W zeszłym tygodniu z pełnienia urzędu prezydenta Rzeszowa, ze względów zdrowotnych, zrezygnował Tadeusz Ferenc. Samorządowiec, w przeszłości związany z SLD, dość niespodziewanie na swego następcę namaścił polityka Solidarnej Polski, obecnego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Nie wiadomo, czy kandydaturę Warchoła poprze PiS i czy obecny wiceszef MS ma szansę zostać komisarzem, który będzie rządził Rzeszowem do czasu wyboru następcy Ferenca.

Z kolei we wtorek minął termin prekonsultacji projektu ustawy, wpisanego na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami, połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które w minioną środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne. W ubiegły piątek sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.

Możliwe spotkanie koalicjantów

Nie wykluczam żadnego scenariusza - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytany, czy w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał, będzie to jednym z tematów obrad prezydium Komitetu Politycznego PiS w piątek.

Sobolewski został w piątek zapytany w Polskim Radiu 24, kiedy dojdzie do spotkania Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy, a więc spotkania szefa Porozumienia Jarosława Gowina z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro.

"Dzisiaj mamy posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego (PiS), gdzie między innymi tam sprawa będzie omawiana i będą podjęte decyzje, co do dalszych działań, ponieważ nie ukrywam, że sytuacja w Porozumieniu nie wpływa pozytywnie na sytuację Zjednoczonej Prawicy" - mówił Sobolewski.

"Chcąc przystąpić do realizacji programu, który mamy przygotowany, Nowego Polskiego Ładu, dobrze by było, aby sytuacja w Zjednoczonej Prawicy była stabilna, aby Zjednoczona Prawica mogła skupić się po pierwsze na walce z pandemią koronawirusa, a po drugie na realizacji planu, który mamy przygotowany, na tę rzeczywistość postkowidową" - podkreślił polityk.

Po uwadze, że Porozumienie cofa poparcie swoim trzem wiceministrom i domaga się ich odwołania, polityk PiS został zapytany, co się stanie, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony. "W tej chwili ci wiceministrowie, są powołani, pełnią swoją funkcję i nic nie zapowiada na to, aby miało być inaczej" - oświadczył Sobolewski.

Odnosząc się do wzajemnych relacji, stwierdził, że "będzie to musiało być tematem spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy". "Ale kiedy i czy ona dojdzie do skutku w najbliższym czasie, to też będzie dzisiaj przedmiotem obrad nasz prezydium Komitetu Politycznego (PiS)" - dodał.