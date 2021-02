Podczas jazdy usłyszał wołanie o pomoc. W naczepie TIR-a ukryło się 11 Afgańczyków

Rzecznik mińskich policjantów w rozmowie przekazał, że do zdarzenia doszło w czwartek kilka minut po godzinie 8. - Oficer dyżurny mińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w naczepie jednej z ciężarówek zaparkowanych przy drodze krajowej nr 50 w Grębiszewie, mogą być ludzie - poinformował st. asp. Marcin Zagórski.

Przekazał, że pod wskazany adres został wysłany patrol policji. - Z zebranych informacji wynikało, że kierowca TIR-a, obywatel Turcji, podczas jazdy usłyszał w pewnym momencie wołanie o pomoc dochodzące z jego naczepy. Powiadomił pracodawcę, który tą informację przekazał służbom - powiedział policjant.

- Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia kierowca ciężarówki w obecności funkcjonariuszy zerwał plombę zabezpieczającą ładunek. Po otwarciu drzwi, mundurowi ujawnili w środku 11 obywateli Afganistanu. Nie mieli żadnych dokumentów i zezwoleń na pobyt - tłumaczył dodając, że ze wstępnych informacji wynikało, że mogli jechać w naczepie od kilkunastu godzin.

Były też dzieci

Policjanci podali im gorącą herbatę. "W działania włączył się również wójt gminy Mińsk Mazowiecki, który zorganizował ciepły posiłek w pobliskim barze" - podał.

"Dalsze czynności wykonywali funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zaopiekowali się grupą cudzoziemców. Będą także ustalać wszelkie okoliczności sprawy" - dodał.

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Dagmara Bielec-Janas doprecyzowała, że wśród zatrzymanych było dziewięć osób dorosłych z dwojgiem sześcioletnich dzieci. - Wszyscy przekroczyli granicę Polski od strony Słowacji, ukryci w naczepie TIR-a na tureckich numerach rejestracyjnych - powiedziała por. SG Dagmara Bielec-Janas.

Do pojazdu wsiedli w Rumunii

- Z oświadczeń cudzoziemców wynika, że do pojazdu wsiedli w Rumunii dzięki pomocy nieznajomego mężczyzny, który miał zorganizować dalszą podróż do Niemiec za kwotę 1 500 euro - tłumaczyła funkcjonariusza straży granicznej.

Zaznaczyła, że w sprawie został również przesłuchany w charakterze świadka kierowca ciężarówki. - O całym incydencie nie miał pojęcia, do chwili postoju na polskim parkingu. Po zakończonych czynnościach, mężczyźnie zezwolono na kontynuację podróży - podkreśliła.

Rozpoczęto procedurę administracyjną

- Wobec wszystkich zatrzymanych osób wszczęto postępowanie przygotowawcze z art. 264 § 2 kk. tj. przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom podstępem we współdziałaniu z innymi osobami. Wobec cudzoziemców rozpoczęto także procedurę administracyjną zmierzającą do zobowiązania cudzoziemców do powrotu - podała.

Poinformowała także, że trzy kobiety wraz z dwojgiem małoletnich dzieci zostały umieszczone w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, natomiast sześciu mężczyzn przebywa w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy PSG w Warszawie, do momentu zakończenia wszystkich czynności w sprawie. - Prawdopodobnie wobec wszystkich zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie obywateli Afganistanu w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców - dodała.

