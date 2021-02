Przestępcy zatrzymani przez... brak maseczki

Małopolscy policjanci dzięki kontroli mężczyzny, który nie miał maseczki, odkryli u niego narkotyki. Dalsze dochodzenie pozwoliło dotrzeć do jego dwóch kompanów - jeden odpowie za przestępstwa narkotykowe, drugi był poszukiwany listem gończym.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował w piątek, że policyjny patrol podczas sprawdzania parku miejskiego w Skawinie zauważył mężczyznę bez maseczki na twarzy.

ZOBACZ: 44-latek był poszukiwany. Wpadł przez brak maseczki

Po zwróceniu uwagi 44-letni mieszkaniec Skawiny natychmiast ją założył, ale zainteresowanie policjantów wzbudziło jego nerwowe zachowanie. Po przeszukaniu okazało się, że miał przy sobie metaamfetaminę - mężczyzna został zatrzymany za posiadanie narkotyków.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że narkotyki pochodziły od 27-letniego mieszkańca Skawiny, który został zatrzymany w swoim mieszkaniu pod zarzutem posiadania i udzielania środków odurzających. Znaleziono przy nim 9,5 grama metaamfetaminy.

W mieszkaniu przebywał też kolejny mężczyzna. Po sprawdzeniu jego tożsamości w policyjnych systemach okazało się, że 58-latek jest poszukiwany listem gończym do odbycia trzymiesięcznego aresztu za niepłacenie alimentów. On także został zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego.

WIDEO - Awantura na polu. Rolnik chciał zapłaty za słupy energetyczne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP