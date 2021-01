Wyrzucił psa przez okno. Został zatrzymany przez policję

W poniedziałek do sądu trafił wniosek o trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w Prokuraturze Rejonowej w Łomży.

ZOBACZ: Zawinął psa w dwa worki i utopił go w kanale. Zarzuty dla 19-latka

Policjanci zatrzymali pijanego 33-latka, który z IV piętra wyrzucił szczeniaka. Niestety pies upadku nie przeżył.

Podejrzany usłyszał już zarzut znęcania i zabicia zwierzęcia. https://t.co/YJxQM52C9y pic.twitter.com/1rO9oOyRHB — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) January 18, 2021

Podlaska policja podała w komunikacie, że w minioną sobotę łomżyńscy funkcjonariusze otrzymali informację o martwym psie znalezionym obok jednego z bloków; pojawiły się przypuszczenia, że zwierzę zostało wyrzucone przez okno. Na klatce schodowej tego bloku mundurowi usłyszeli odgłosy awantury; okazało się, że dochodzą z mieszkania na czwartym piętrze.

Miał ponad 2,5 promila alkoholu

Drzwi otworzyła policjantom bardzo zdenerwowana kobieta, która powiedziała, że mieszkający z nią mężczyzna od ponad miesiąca znęcał się nad psem, którego mieli w domu. Polegało to m.in. na tym, że stawiał on szczeniaka na parapet. Tym razem, gdy 42-letnia kobieta próbowała psa bezpiecznie z tego miejsca zabrać, mężczyzna jej nie pozwolił, a zwierzaka wyrzucił przez okno.

ZOBACZ: Kraków: dostawca jedzenie rozjechał gołębie. Odpowie przed sądem

33-letni łomżanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Prokuratura postawiła mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem, a następnie zabicia go. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, grozi za to do trzech lat więzienia; w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - do pięciu lat. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla podejrzanego.

WIDEO - Niepożądane odczyny poszczepienne. "Cztery poważne i jeden ciężki przypadek" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP