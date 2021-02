Polityk oburzony zdjęciem Rihanny. "Haniebnie kpi z naszego ukochanego hinduskiego boga"

Wokalistka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie reklamujące jej nową linię bielizny. Rihanna ma na sobie bokserki i jest topless. Jednak to, co wywołało gniew Hindusów, to wisiorek, który piosenkarka postanowiła założyć do sesji.

Chodzi o biżuterię przedstawiającą boga Ganeśa - według indyjskiej mitologii przywódca ganów, bóg mądrości i pomyślności. Przedstawiany jako czteroręki mężczyzna z głową słonia, mający jeden kieł.

"To pokazuje, że Rihanna nie ma pojęcia, ani szacunku dla indyjskiej kultury, tradycji i naszych problemów" - stwierdził Ram Kadam, oceniając fotografię gwiazdy pop.

Światowa Rada Hindusów postanowiła podjąć kroki prawne. Zgłosiła na policję rozpowszechnianie w mediach społecznościowych zdjęcia piosenkarki. Wezwała również do bojkotu profilu barbadoskiej wokalistki.

It's appalling to see how @Rihanna shamefully mocks our beloved Hindu God #Ganesha. This exposes how #Rihanna has no idea or respect for Indian culture, tradition and our issues here. Hopefully, at least now @RahulGandhi and other Congress leaders will stop taking help from her https://t.co/7zUpnO05GL