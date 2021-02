Otwarcie siłowni "na próbę". Sanepid odpowiada

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa m.in. siłownie i kluby fitness są zamknięte do 28 lutego. Otwarte są tylko dla kadry narodowej lub w ramach działalności leczniczej.

O odmrożenie branży fitness apelują jej przedstawiciele od miesięcy. Alarmują, że od połowy października jej straty szacowane są na około 2,3 mld zł. Natomiast jednym z argumentów na utrzymywanie zamknięcia ze strony rządzących jest obawa o to, że klienci obiektów sportowych nie będą przestrzegać zaleceń sanitarnych.

- Pandemia cały czas trwa i nieustannie musimy liczyć się z jej rozwojem. Dane, które do nas spływają, są niepokojące. Z punktu widzenia epidemiologicznego i tego, co dzieje się od momentu obniżenia środków ochronnych, jest bardzo niepokojące - mówił Saczka.

"Polacy uwierzyli w proces szczepień"

Jak dodał, Polacy "mocno uwierzyli w proces szczepienia oraz działania, które doprowadziły do obniżenia tego jesiennego poziomu zakażeń". - Jednak to wróg, który się czai i może dotknąć każdego z nas. Jako inspekcja sanitarna stoimy na straży bezpieczeństwa Polaków - mówił.

- Codziennie, wraz z policją, kontrolujemy ok. 2000 tys. obiektów, a sanepid nakłada kary tylko w stosunku do osób, które rażąco łamią te uwarunkowania związane z obostrzeniami - wyjaśnił o skalę nadużyć polskich przedsiębiorców.

Ozdrowieńcy i zaszczepieni poza limitem?

Jak wytłumaczył prezes Polskiej Federacji Fitness, jest wiele możliwości, by tę branżę odmrozić przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności w związku z trwającą pandemią.

Jednym z takich pomysłów - przekonywał - jest otwarcie klubów fitness i siłowni "z jednej strony w reżimie sanitarnym z limitem gości wyliczonym na powierzchnię obiektu, tak, jak to było w okresie międzylockdownowym, a dodatkowo również dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy w ten limit by się nie wliczali".

Według Napiórkowskiego, argumentem dla utrzymywania zamknięcia tej branży ze strony rządzących jest obawa, że klienci nie będą przestrzegać obostrzeń. W związku z tym - mówił - "proponujemy, aby otworzyć siłownie na dwa tygodnie celem przeprowadzenia próby". - Chcielibyśmy udowodnić Radzie Medycznej, Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, że zarówno kluby fitness wprowadzają obostrzenia, jak i klienci ich przestrzegają - podkreślił.

Dodał również, że jest świadomy wydarzeń z minionego weekendu na Krupówkach w Zakopanem, jednak - zaznaczył - "nie chcemy odpowiadać za błędy innych branż". - Kluby fitness ani razu nie były ogniskiem zakażeń, a wszelkie kontrole przeprowadzane w okresie międzylockdownowym zdawaliśmy wzorowo - powiedział Napiórkowski.

"To dane z NFZ"

Prezes PFF zwrócił również uwagę, że w Polsce są 3 mln osób z cukrzycą, 14 mln osób z nadwagą i 8 mln z otyłością. - To dane z NFZ i dla tych osób obiekty fitness także są pozamykane od października. Przecież to właśnie chorzy na te choroby przechodzą COVID-19 gorzej, a zamknięcie siłowni uniemożliwia im poprawę stanu zdrowia - przekonywał. - Wręcz narażamy ich jeszcze bardziej - zauważył Napiórkowski.

Wskazał, że jest wiele krajów, które już otworzyły lub zamierzają otworzyć kluby fitness, a w niektórych - zaznaczył - sytuacja pandemiczna jest gorsza niż w Polsce. Wśród krajów odmrażających siłownie wymienił m.in. Wielką Brytanię, Danię, Norwegię, Finlandię, Słowenię oraz Hiszpanię.

Kwestią dotyczącą udostępniania obiektów sportowych, np. siłowni, klubów fitness w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego zajmowała się we wtorek sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił m.in., że ryzykiem odmrożenia branży jest to, że najprawdopodobniej wielu klientów siłowni i klubów nie przestrzegałoby zaleceń. Argumentował, że kontakt między ćwiczącymi jest dość niewielki, a wysiłek intensywny, co nie sprzyja utrzymaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Również w podobnym tonie wypowiadał się główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, który mówił, że "pomimo zrozumienia dla całej branży musimy wyważać pomiędzy zdrowiem, a aktywnością gospodarczą i fizyczną". Wskazywał też, że na siłowniach ćwiczy się przeciętnie ponad godzinę, bez maseczek, a o zakażeniu dowiadujemy się najwcześniej po 3-7 dniach, więc często nie mamy świadomości, że zarażamy.

Jednocześnie wiceminister Kraska zapewnił podczas posiedzenia komisji, że Rada Medyczna przy premierze spotka się z przedstawicielami branży fitness, by wysłuchać jej stanowiska. O to wnosił również obecny w Sejmie prezes PFF.