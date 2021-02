Nowe przypadki zakażeń dot. województw: mazowieckiego (1633), pomorskiego (807), warmińsko-mazurskiego (774), kujawsko-pomorskiego (762), śląskiego (725), wielkopolskiego (709), dolnośląskiego (544), podkarpackiego (487), zachodniopomorskiego (428), małopolskiego (427), lubuskiego (384), lubelskiego (326), łódzkiego (311), podlaskiego (265), świętokrzyskiego (201), opolskiego (160).

130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 229 osób.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 188 osób, pod respiratorami jest 1295 pacjentów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 26 336 łóżek i 2627 respiratorów. Kwarantanną objęte są 153 920 osoby.

MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 358 666 zakażonych.

Niedzielski "ogromnie zaniepokojony"

- Z ogromnym niepokojem odczytujemy nowe dane na temat dziennych zakażeń. Tendencja wzrostu zachorowań ma trwały charakter. Średnia dzienna zwiększyła się o ponad 13 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się w tendencję, która ma charakter trwały i która mówi o zwiększeniu się zachorowań z dnia na dzień - powiedział minister.

Zaznaczył, że wynik blisko 8700 nowych przypadków to ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu. - Szybki rachunek pokazuje, że zmiana to 20 proc. z tygodnia na tydzień. Jeżeli podsumujemy to, co się działo w tym tygodniu, przez ostatnie siedem dni, z tym co się działo poprzednio, to widzimy, że efekt zwiększenia jest trwały. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem, a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13 proc. - podał szef MZ.