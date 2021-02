"Odwrócenie tendencji staje się faktem". Niedzielski podał liczbę przypadków

Minister zdrowia Adam Niedzielski podał we wtorek rano informację o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. "Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń" - napisał na Twitterze polityk, zwracając uwagę na fakt, że jest to o ponad 1 tys. więcej niż tydzień temu. "Odwrócenie tendencji staje się faktem" - dodał.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że liczba przypadków koronawirusa w Polsce zaczęła wzrastać.

- Skutkiem tego jest to, że średnia liczba dziennych przypadków z ostatniego tygodnia zbliżyła się do poziomu 5544, a tydzień wcześniej było to 5256 - powiedział minister.

- To pierwszy tydzień od wielu tygodni, kiedy ta średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się i nie są to wahania rzędu jednego procenta. To jest zwiększenie o blisko 5 proc. - powiedział.

"Odwrócenie tendencji staje się faktem"

We wtorek minister ponownie stwierdził, że "odwrócenie tendencji staje się faktem". Na dowód przedstawił nowe dane dotyczące liczby zakażeń. Szef MZ opublikował również wykres ilustrujący liczbę i dynamikę zakażeń koronawirusem.

"Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu. Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni" - poinformował Niedzielski na Twitterze.

Wpis ministra jest zaskakujący, bowiem zazwyczaj ministerstwo podaje liczbę nowych zakażeń dopiero o godz. 10.30.

