"Miałam 3 udary i zawał serca". 28-letnia Demi Lovato o przedawkowaniu narkotyków

Demi Lovato popularność zdobyła jako dziecko. W 2008 roku zagrała w "Camp Rock" Disneya. To ta produkcja przyniosła jej międzynarodową sławę. Życie kobiety nie było usłane różami. W szkole doświadczyła zastraszania i prześladowania. W ich wyniku samookaleczała się. Jak zaznaczyła w jednym z wywiadów, "zawsze miała naprawdę niezdrowe relacje z jedzeniem".

Przyznała się również do uzależnienia od alkoholu i narkotyków, które doprowadziły do głębokiej depresji.

"Miałam 3 udary i zawał"

W zwiastunie czteroodcinkowego dokumentu o swoim życiu "Dancing With The Devil" Lovato opowiedziała o sytuacji z 2018 roku. Wtedy to - po 6 latach trzeźwości - przedawkowała narkotyki.

Znaleziono ją nieprzytomną w domu w Los Angeles. Trafiła do szpitala.

I've been holding #DemiDWTD incredibly close to my heart, and now it's time to share an inside look. This is only a short preview of what is to come... Join me on March 23 for the premiere on @YouTube 💗https://t.co/G0dIbHoHWu