Właśnie poinformowałem, że będę kandydować na urząd prezydenta Nigerii w powszechnych wyborach w 2023 r. - przekazał John Godson, który w 2010 r. był posłem w polskim parlamencie. Objął on wówczas mandat z ramienia Platformy Obywatelskiej po tym, jak Hanna Zdanowska została prezydentem Łodzi i nie mogła dłużej zasiadać w sejmowych ławach.

Polityk poinformował o swojej decyzji na Twitterze. Były minister gospodarki Janusz Piechociński napisał: "John proszę o nadesłanie materiałów promocyjnych i bierzemy się do roboty".

Właśnie poinformowałem że będę kandydować na urząd Prezydenta Nigeria w powszechnych wyborach 2023. pic.twitter.com/iprfys0SH7 — John Abraham Godson (@johngodson) February 18, 2021

Godson - poza karierą naukową - może się pochwalić także działalnością duszpasterską. Był duchownym Kościoła Bożego w Chrystusie i prowadził Misję Pielgrzym w Łodzi, jednak od 2008 r. nie udziela się w tym zakresie.

W styczniu 2004 został członkiem Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych w 2006 bez powodzenia kandydował do łódzkiej rady miasta z ramienia PO. Mandat objął w styczniu 2008, stając się pierwszym ciemnoskórym radnym tego miasta. W wyborach parlamentarnych w 2007 startował także do Sejmu z listy PO, zajmując wśród przedstawicieli tego ugrupowania siódme miejsce.

Był w PO, współpracował z Gowinem

W wyborach samorządowych w 2010 kandydował do rady miejskiej Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej, uzyskując drugi najlepszy indywidualny wynik w Łodzi. W wyniku wyboru Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi objął po niej mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej. Stał się pierwszym czarnoskórym parlamentarzystą w Polsce.

W 2013 r. złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i klubie parlamentarnym tej partii, zostając posłem niezrzeszonym. Wraz z Jarosławem Gowinem i Jackiem Żalkiem, w październiku tego samego roku podpisał porozumienie o współpracy programowej z partią Polska Jest Najważniejsza.

W grudniu 2013 został współzałożycielem nowo utworzonej partii Polska Razem, objął w niej funkcję wiceprezesa. Został także szefem partii w województwie łódzkim. W styczniu 2014 założył fundację Chrześcijański Ruch Społeczny. Przystąpił także do ochotniczej straży pożarnej. Był liderem łódzkiej listy Polski Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014.

Wrócił na ranczo

W czerwcu tego samego roku zrezygnował z funkcji wiceprezesa partii, a dzień później został z niej wykluczony po tym, jak zagłosował za udzieleniem wotum zaufania rządowi Donalda Tuska.Z początkiem lutego 2015 został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach w tym samym roku nie uzyskał poselskiej reelekcji.

Po zakończeniu w 2015 sprawowania mandatu wyjechał z Polski. Powrócił do Nigerii, gdzie poprzez swoją spółkę zaczął prowadzić liczące kilkaset hektarów ranczo, zajmujące się hodowlą bydła, świń i kóz, uprawą nerkowca, palmy kokosowej oraz zbóż. Włączył się również w działalność społeczną w Nigerii jako doradca komisji do spraw diaspory oraz banku centralnego. W 2020 został przewodniczącym lokalnego komitetu do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

