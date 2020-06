Trzaskowski, Zdanowska i... Gortat. Spotkanie na ulicy w Łodzi

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedzał we wtorek Łódź. Gdy wraz ze sztabowcami i prezydent miasta Hanną Zdanowską szedł ulicą Piotrkowską, spotkał tam byłego zawodnika NBA Marcina Gortata. Między politykami a sportowcem nawiązała się krótka dyskusja, w trakcie której Trzaskowski wymienił m.in. swoją ulubioną drużynę amerykańskiej ligi koszykarskiej.

We wtorek Rafał Trzaskowski odwiedza woj. łódzkie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej przemawiał w Pabianicach, gdzie przedstawił trzy filary swojego programu wyborczego. Następnie udał się do Łodzi, gdzie wraz z prezydent Hanną Zdanowską spotkał się z mieszkańcami tego miasta.

Gdy Trzaskowski i Zdanowska wraz ze sztabowcami KO szli ulicą Piotrkowską, spotkali na niej byłego zawodnika NBA Marcin Gortata.

- Witamy w Łodzi - przywitał Trzaskowskiego Gortat. - "Łodziak", z krwi i kości - powiedziała Zdanowska.

ZOBACZ: Kampania wyborcza. Wiemy ile pieniędzy zebrał Szymon Hołownia

Gortat zapytał prezydent Zdanowską, czy ta pokazała już Trzaskowskiemu wszystko to, co w Łodzi najlepsze. - Na tyle, na ile mogliśmy - odpowiedziała i zaproponowała Gortatowi, by im towarzyszył.

WIDEO: Trzaskowski i Zdanowska spotkali Marcina Gortata

- Jak zwykle rewelacja - powiedział Trzaskowski. - Śledziłem pana, wielki szacunek. Ja NBA oglądałem od młodego chłopaka. Detroit Pistons to jest moja drużyna - dodał.

- Stąd wyrósł i tu cały czas wraca. To jest jego miejsce na Ziemi i to jest fantastyczne - powiedziała Zdanowska o koszykarzu.

Marcin Gortat występował na pozycji środkowego. Jest jedynym Polakiem w historii ligi NBA, który awansował do jej finału.

Był zawodnikiem Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Na początku 2020 roku ogłosił zakończenie kariery.

zdr/luq/ polsatnews.pl