Dożywotnia opieka dla zwierząt na służbie. Zapowiedź ministra

Dziś przekazujemy do rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie - poinformował w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że ustawa przewiduje dla zwierząt należących do służb podległych resortowi dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

- W tej chwili w służbach mamy ok. tysiąca psów, kilkadziesiąt koni. Są to zwierzęta niezwykłe, posiadające niezwykłe predyspozycje, wybitną inteligencję i są to zwierzęta znakomicie wyszkolone. Dzięki nim niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej minister MSWiA Mariusz Kamiński.

Kamiński dodał, że resort przedstawiając projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie chce "ostatecznie rozwiązać wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem tych zwierząt na zasadach humanitarnych, uwzględniając ich wybitne zasługi dla obywateli". ZOBACZ: Owczarek niemiecki uratował mężczyznę, który chciał rzucić się pod pociąg - Wierzę, że ta ustawa spotka się z przychylnością opinii publicznej. Mam nadzieję, że przyjmiemy ją w konsensusie w parlamencie. Na pewno bardzo ucieszy ona funkcjonariuszy, którzy od wielu lat postulowali uregulowanie ustawowe statusu tych zwierząt - zaznaczył szef MSWiA. W czwartek w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji odbyła się konferencja prasowa ministra Mariusza Kamińskiego dotycząca uregulowania statusu zwierząt w służbach podległych MSWiA. W konferencji uczestniczył wiceminister MSWiA Błażej Poboży oraz komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

pgo/ PAP