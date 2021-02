Minister edukacji i nauki uczestniczył w czwartek w uroczystym otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski przypomniał, że uczelnia od wielu lat zajmuje się tą tematyką, wielu jej naukowców zajmuje się od strony naukowej wolnością religijną. - Obserwujemy, co dzieje się w świecie. I stąd już kilka lat temu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świata i Kościoła UKSW postanowił podjąć daleko idące działania edukacyjne wobec osób prześladowanych właśnie z racji na wyznawaną wiarę - powiedział.

Kierunek kształcenia dla duchownych

Dlatego - jak mówił - kilka lat temu uczelnia otworzyła kierunek kształcenia dla duchownych, którzy przybywają z Afryki, z krajów, gdzie istnieje realne prześladowanie ze względu na wyznawaną wiarę.

-Żyjemy w takich skomplikowanych czasach, że prześladowanie z tej racji odbywa się w odległych krajach, ale nie jest wykluczone, że to może dotrzeć i do naszej ojczyzny. Dlatego chcemy nie tylko historycznie patrzeć na ten wielki problem, ale również zgłębiać go dzisiaj, tu i teraz, gdzie żyjemy i widzimy, co się dzieje. I wokół nas pojawiają się ludzie, którzy fobicznie wręcz podchodzą do osób, które są osobami wierzącym. Myślę, że takie Centrum Badań Wolności Religijnej jest w obecnym czasie niezwykle potrzebne, wychodzące na przeciw i państwu i społeczeństwu - wskazał ks. prof. Czekalski.

Podziękował ministrowi edukacji i nauki za ogromne wsparcie przy tworzeniu centrum. "Cieszę się, że w tym aspekcie podobnie myślimy" - dodał.

Szef MEiN podkreślił, że wolność sumienia i religii to podstawa wolności osobistej człowieka.

"Potężne ataki na chrześcijan"

Jak mówił, "w świecie dochodzi do potężnych ataków na chrześcijan na skalę wcale nie mniejszą niż przed wiekami i z brutalnością wcale nie mniejsza niż przed wiekami". "My żyjemy w tej części świata, w której cieszymy się jeszcze z tego, że tę wolność mamy, ale niestety, tak jak powiedział ksiądz profesor, rektor UKSW, ta chrystianofobia dotarła już do Europy. Są kraje w Europie, tak jak Francja, gdzie z tą chrystianofobią trzeba już po prostu walczyć. Ale ta chrystianofobia i pewne jej objawy dochodzą również do Polski. Taka fobia w stosunku do ludzi wierzących, takie dyskryminowanie osób, które cytują postanowienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego - na przykład - w ramach swojej wolności osobistej, już niekiedy zdarza się u nas" - zauważył Czarnek.

- Dlatego z tym większą radością przyjąłem inicjatywę utworzenia na UKSW Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej. Badań wolności religijnej po to, abyśmy mieli przegląd sytuacji na świecie, w Europie i w Polsce i żebyśmy mogli zabezpieczyć nasz region, całej tej części Europy przed atakami na wolność religijną, przed atakami na ludzi wierzących każdego wyznania, ale w szczególności tego, które jest w Polsce dominujące, czyli wyznań chrześcijańskich - wskazał minister.

- Chrystianofobia jest faktem już w Europie. Nie chcemy ażeby pogłębiała się w Polsce i na to zwracać będzie uwagę Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej - powiedział.

Centrum Badań Wolności Religijnej

Do głównych zadań Centrum Badań Wolności Religijnej należeć będzie: prowadzenie badań naukowych w zakresie wolności religijnej i zjawiska chrystianofobii; upowszechnianie wiedzy na temat działań organizacji państwowych, międzynarodowych, społecznych, charytatywnych i kościelnych w zakresie pomocy humanitarnej; rozpoznawanie potrzeb i formowanie postulatów z zakresie pomocy humanitarnej i chrystianofobii; postulowanie obrony i przestrzegania praw człowieka; zachowanie wolności religijnej; przeciwdziałanie chrystianofobii; upowszechnianie wiedzy o prześladowaniu chrześcijan i o idei męczeństwa za wiarę; działania te obejmują wiedzę dotyczącą odnośnie do współczesności, historii Kościoła i dziedzictwa kultury.

Centrum na także świadczyć usługi badawcze, organizować kursy, konferencje, sympozja, wykłady i seminaria szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym we współpracy z jednostkami UKSW w Warszawie oraz badać i promować polską tradycję tolerancji religijnej, jako unikalne doświadczenie historyczne w skali międzynarodowej.

Dyrektorem Centrum Badań Wolności Religijnej został inicjator tego dzieła, ks. prof. Waldemar Cisło – wykładowca teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, pełnomocnik rektora ds. rozwoju, ekspert w zakresie dialogu międzyreligijnego, organizator i przewodniczący polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.