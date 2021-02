Badali broń biologiczną. Teraz chcą przyjrzeć się wirusom sprzed 50 tysięcy lat

- Chcemy znaleźć paleowirusy umożliwiające rozpoczęcie rozwoju paleowirusologii w Rosji - przekazała dr Olesja Ochlopkowa z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego (SWFU), który współpracuje przy badaniach prowadzonych przez Państwowe Centrum Wirusologii i Biotechnologii "Wektor".

Podkreśliła, że celem jest "przeprowadzenie zaawansowanych badań", które pomogą odpowiedzieć na wiele pytań związanych z ewolucją wirusów. Eksperci ostrzegają, że prace nad dawnymi infekcjami mogą stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo.

Hunt for ancient viruses begins as Russia’s leading virology centre samples remains of Ice Age animals. Scientists from Novosibirsk-based Vector are working in Yakutia on the first major paleo-virus experiment https://t.co/LaoRNWWKL3 pic.twitter.com/Y9FdLBQFCc