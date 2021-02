Zaatakował matkę siekierą. Zapadł wyrok

Jak relacjonuje "Dziennik Wschodni", podczas procesu Krzysztof W. nie przyznawał się do usiłowania zabójstwa. Nie był jednak w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego zaatakował matkę. Tłumaczył się niepamięcią.

Matka mężczyzny oświadczyła w sądzie, że przebacza synowi. Odmówiła składania zeznań. Sąd skazał mężczyznę na 3 lata i 3 miesiące więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyładował złość na matce

Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu 2020 r. w okolicach Józefowa nad Wisłą na Lubelszczyźnie w budynku, który oskarżony mieszkał wraz z matką, braćmi oraz wujkiem.

Krzysztof W. po ataku epilepsji, trafił do szpitala w Kraśniku. Następnego dnia został wypisany. Zadzwonił do matki prosząc, by po niego przyjechała, ale kobieta nie mogła tego zrobić, ponieważ nie ma samochodu.

To miało zdenerwować 46-latka. Gdy dotarł do domu piechotą, chwycił siekierę i rzucił się na matkę. Przyłożył jej ostrze do szyi oraz uderzył obuchem w plecy. Wujka, który próbował go uspokoić, uderzył obuchem siekiery w plecy i w ramię.

Napastnika obezwładnił jego brat.

