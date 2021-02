37-latek podpalił pomieszczenie i podjął próbę ucieczki. Ruszyli za nim pracownicy ochrony; kiedy go dogoniono, ranił siekierą kolejnego ochroniarza.

Mężczyzna został zatrzymany. Jest podejrzany o umyślne zniszczenie mienia i próbę zabójstwa - przekazała policja. Wyjaśniane są motywy jego działań. Zaznaczono, że był on już w przeszłości karany.

Police detained a suspected arsonist who set Epicentr mall in Perovmaisk on fire and wounded a guard with a knife and an axe https://t.co/DvkNeRYywY via @24tvua #Ukraine pic.twitter.com/YiApl0UkU4