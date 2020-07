Grecja: wszedł z siekierą do urzędu skarbowego. Trzy osoby poważnie ranne

Kozani to miasto w regionie Macedonia Zachodnia, ok. 450 kilometrów na północny zachód od Aten. Do ataku doszło w godzinach pracy urzędu w środę.

Napastnik ranił czterech pracowników, zanim nie został obezwładniony przez inne osoby pracujące w budynku.

Trzy osoby w ciężkim stanie zostały przewiezione do szpitala. 45-latek został aresztowany przez policję.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o zatrzymaniu agresywnego 33-latka przez warszawską policję. Mężczyzna pod wpływem alkoholu wybijał szyby w oknach zaparkowanych aut, groził siekierą dwóm osobom i niszczył elewację budynku. Został aresztowany na trzy miesiące, grozi mu 5 lat więzienia.

