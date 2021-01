Zjechał z mostu, bo zapatrzył się na nawigację. Utonął

34-letni Satish Ghule z indyjskiego stanu Maharasztra za bardzo zaufał nawigacji w Mapach Google. Podczas jazdy samochodem ze znajomymi nie zwracał uwagi na drogę i w pewnym momencie zjechał z nieczynnego mostu wprost do zbiornika z wodą. Choć mężczyznom udało wydostać się z tonącego auta, to Ghule nie był w stanie dopłynąć do brzegu.

Jak informuje "Indian Express", do zdarzenia doszło ok. godz. 1:45 w niedzielę. Ghule jechał samochodem wraz ze swoim pracodawcą Guru Shekharem oraz przyjacielem Sameerem Rajurkarem. Mężczyźni kierowali się w stronę szczytu Kalsubai - najwyższego punktu w stanie (1646 m). Czas wolny od pracy mieli zamiar poświęcić na przejście popularnego szlaku turystycznego.

Nieczynny most

W pewnym momencie kierujący samochodem Ghule zgubił drogę. By dotrzeć do celu, mężczyźni zdecydowali się wykorzystać nawigację Google. Nowa trasa przebiegała przez nieczynny most w mieście Akole. Konstrukcja została zniszczona cztery miesiące wcześniej, przez monsun. Choć okoliczni mieszkańcy wiedzieli o zamknięciu mostu, to informacje o utrudnieniach na drodze nie zostały odnotowane przez nawigację.

ZOBACZ: Przywiózł do miasteczka kwiaty, zniszczył most. Polak tłumaczy, że "zmyliła go nawigacja"

Przez późną porę, mężczyźni nie zauważyli ostrzeżeń i wjechali wprost do zbiornika z wodą. Policja poinformowała, że choć udało im się wydostać się z auta, to 34-letni Ghule nie dopłynął do brzegu, bo nie potrafił pływać. Kierowca utonął, a jego ciało udało się wyłowić dopiero w niedzielę nad ranem.

W grudniu informowaliśmy o 70-latku z Polski, który również "zapatrzył się na nawigację". Kierowca wjechał do Wisły w pobliżu nieczynnej przeprawy promowej w Gassach (woj. mazowieckie). Z pojazdu wydostał się o własnych siłach.

"Nawigacja GPS to z pewnością użyteczny wynalazek, jednak, jak pokazuje ten przykład, wsłuchując się posłusznie w głos automatycznego pilota, można skończyć w polu, lub jak w tym przypadku w rzece" - ostrzegała wówczas policja.

bas/msl/ Indian Express, polsatnews.pl