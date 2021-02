Szef Państwowej Służby Meteorologicznej Theodoros Kołydas, powiedział, że opady śniegu były „najbardziej gwałtowne pod względem intensywności i objętości od 12 lat". W Atenach, po wyjątkowo ciepłym okresie, temperatura nagle spadła do -20 stopni. W niektórych miejscach spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Pod białym puchem znalazł się m.in Akropol.

Straż pożarna musiała pomóc co najmniej sześciu osobom uwięzionym w domach. W całej Grecji kontynentalnej oraz na wyspach u wschodniego wybrzeża, z powodu silnego wiatru i opadów śniegu doszło do przerw w dostawach prądu. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby unikali niepotrzebnych podróży.

#Athens Rare snowfall blankets Athens the Greek capital Amid covid-19 lockdown. Heavy snowfall in Greece blankets the Acropolis in a winter white an unusual sight & halts coronavirus vaccinations bringing the country to a standstill including public transit pic.twitter.com/jajkvTxqRz