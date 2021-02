Szczepionka na Covid-19. Kolejna firma złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała we wtorek, że otrzymała wniosek o pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki Janssen przeciwko Covid-19. Szczepionkę opracowała firma Johnson & Johnson.

Szczepionkę oceni Komitet EMA ds. Leków dla ludzi (CHMP). Opinia może być wydana do połowy marca 2021 r., pod warunkiem, że przekazane przez firmę wyniki badań, dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości szczepionki, są wystarczająco kompleksowe i rzetelne.

Ocena na bieżąco

W UE do szczepień używa się na razie trzech zaakceptowanych przez Europejską Agencję Leków (EMA) substancji - Comirnaty (szczepionka firm Pfizer i BioNTech) oraz preparatów koncernów Moderna i AstraZeneca. EMA na bieżąco ocenia wyniki badań nad szczepionkami firm Johnson & Johnson, Novavax i CureVac, co przyspieszy ich ostateczne zatwierdzenie. Komisja Europejska zakontraktowała już dostawy lub prowadzi zaawansowane rozmowy z producentami ocenianych szczepionek. Według przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen pierwszych dostaw preparatu Johnson & Johnson można się spodziewać na początku kwietnia, a CureVac w drugim kwartale.

Opóźnienia w dostawach preparatów zachodniej produkcji do UE skłoniły Węgry, jako pierwszy kraj Unii, do dopuszczenia na swój rynek i zakupu (w ramach krajowych procedur) preparatów chińskich i rosyjskich. Producent rosyjskiej szczepionki Sputnik V prowadził już również wstępne rozmowy z EMA, ale nie złożył wniosku o rozpoczęcie procesu oceny substancji, który mógłby doprowadzić do jej autoryzacji na unijnym rynku.

bas/ PAP, polsatnews.pl