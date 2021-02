Schorowany 74-latek wysłany na szczepienie 850 km od domu. Dworczyk wyjaśnia

- Wybraliśmy taki system, w którym to pacjent decyduje, czy planuje czekać na wolny termin w swojej okolicy, czy chce się wybrać w podróż, np. do rodziny, by skorzystać ze szczepienia - mówił w "Graffiti" szef KPRM Michał Dworczyk, nawiązując do sytuacji, w której to 74-latkowi zaproponowano szczepienie przeciw Covid-19 850 km od domu.