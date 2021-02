Wakacje dopiero po zaszczepieniu całej populacji? "Ludzie skracają wtedy dystans"

Hopkins w wyemitowanym w czwartek wieczorem w stacji Sky News specjalnym programie na temat dotychczasowych wniosków z epidemii przyznała, że trudno jest powiedzieć, czy restrykcje podczas tegorocznego lata będą ostrzejsze, niż były latem 2020 roku.

Wakacje po zaszczepieniu całej populacji?

- Jedną z rzeczy, których się nauczyliśmy, jest to, że kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, być może opuszczają nieco gardę, być może skracają dystans społeczny i bardziej mieszają się w grupach. To może być jeden z obszarów, w którym rozprzestrzenianie się infekcji może nastąpić - mówiła.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Do 10 lat więzienia za zatajenie podróży z krajów "czerwonej strefy"

- Myślę, że będziemy musieli pozostawić niektóre środki w mocy, dopóki cała populacja nie zostanie zaszczepiona, przynajmniej cała dorosła populacja. A nawet wtedy myślę, że będziemy musieli wiedzieć więcej o transmisji, zanim będziemy mogli uwolnić wszystko i wrócić do życia, takiego jak było - powiedziała.

24 mln ludzi do zaszczepienia

Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do połowy lutego pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli ok. 15 mln osób, zaś do końca kwietnia pozostałych dziewięciu.

Dr Susan Hopkins says "I think we are going to have to have some measures in place until the whole population are vaccinated, at least all of the adult population", adding that even then "I think we'll need to know more about transmission before we can release everything" pic.twitter.com/dmlUlgTa9e