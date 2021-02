Sąd zniósł godzinę policyjną w Holandii. "Rygor natychmiastowej wykonalności"

Sąd w Hadze nakazał we wtorek zniesienie godziny policyjnej obowiązującej w Holandii z powodu pandemii koronawirusa. Według sądu jej wprowadzenie było niezgodne z prawem. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Godzina policyjna została wprowadzona w Holandii 23 stycznia, po raz pierwszy od czasów II wojny światowej. Obowiązuje od godziny 21 do godziny 4:30.

Na początku lutego rząd przedłużył czas obowiązywania zakazu wychodzenia z domów do co najmniej 3 marca. Politycy argumentowali, że dzięki zmniejszeniu kontaktów społecznych, spowolniona została transmisja wirusa.

ZOBACZ: Słowacja: ścisła kwarantanna na południu kraju. Zakaz wychodzenia bez negatywnego testu

Wprowadzenie godziny policyjnej spowodowało wielodniowe protesty przeciwników lockdownu w całym kraju. Fundacja Viruswaarheid złożyła pozew przeciw decyzji rządu o jej wprowadzeniu.

We wtorek sprawą zajął się w sąd w Hadze, który nakazał rządowi znieść godzinę policyjną. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok nie jest prawomocny i rząd może się od niego odwołać, jednak do tego czasu godzina policyjna zostaje zniesiona.

Decyzja niezgodna z prawem

Holenderski rząd wprowadzając godzinę policyjną zastosował nadzwyczajną ustawę, pozwalająca na wprowadzenie restrykcji "w bardzo pilnych i wyjątkowych okolicznościach, pomijając normalny proces legislacyjny".

Sąd uznał jednak, że zostało to wykonane z naruszeniem prawa, bo wprowadzenie godziny policyjnej nie było "pilne".

ZOBACZ: Niemcy przedłużają lockdown

"Argumentując swoją decyzję, wymiar sprawiedliwości wskazuje na to, iż przed jej wprowadzeniem rządzący wielokrotnie omawiali możliwość jej wprowadzenia i zastanawiali się jakie skutki przyniesie to obostrzenie koronowe. Mieli więc czas by przeprowadzić cała niezbędną legislatywę. Nie można więc mówić o »pilnych« i »nagłych« przesłankach, jakie występują, np. w momencie zagrożenia terrorystycznego, czy przerwania wałów przeciwpowodziowych" - poinformował glospolski.nl.

Sąd zwrócił również uwagę, że godzina policyjna narusza prawa do swobodnego przemieszczania się, prywatności oraz ogranicza wolność gromadzenia się i prawo do demonstrowania.

WIDEO - Niemcy wprowadzają kolejne obostrzenia. Czy będą regularne kontrole na granicy? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ polsatnews.pl, euronews.com