"Dantejski krąg piekielny" w Watykanie. Niezorganizowane tłumy w otwartych muzeach

W Muzeach Watykańskich doszło do naruszenia reguł sanitarnych; w sobotę wpuszczono tam tłumy ludzi bez przestrzegania zasad dystansu - alarmuje rzymski przewodnik w liście do dyrekcji, nagłośnionym przez włoskie media. Dodał, że zwiedzający byli przerażeni.

Portale internetowe poinformowały we wtorek o liście przewodnika do dyrekcji Muzeów Watykańskich, otwartych ponownie dla zwiedzających od 1 lutego po prawie trzech miesiącach przerwy.

Według jego relacji 13 lutego doszło tam do prawdziwego szturmu zwiedzających, którzy zostali wpuszczeni bez żadnych ograniczeń, wynikających z reżimu walki z pandemią.

Przewodnik napisał, że tego dnia poszedł do Muzeów z małą grupą. "To, co zobaczyłem, wywołało mój głęboki wstyd" - podkreślił autor listu Vincenzo Spina. Jego zdaniem obecność gigantycznych tłumów stała w sprzeczności z wszelkimi normami przeciwepidemicznymi.

Bez dystansu i organizacji

"Żadnego dystansu, żadnej organizacji, tłum, sceny indywidualnej i zbiorowej histerii, chaos, szok i strach zwiedzających" - tak opisał sobotnią wizytę w salach muzealnych.

Jak dodał, zwiedzający znaleźli się w "dantejskim kręgu piekielnym".

"Niektórzy krzyczeli, inni płakali, wołali, jeszcze inni trzęśli się ze strachu albo przecierali oczy ze zdumienia, ktoś groził, że wezwie policję, inny modlił się w ciszy o to, by wyjść stamtąd żywym" - tak przewodnik opisał zwiedzanie Muzeów Watykańskich.

Ich dyrekcja nie odniosła się na razie do tego listu.

