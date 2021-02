Europa korzysta z zimowej aury. Tłumy na ulicach i miejskich lodowiskach

Mieszkańcy europejskich miast korzystają z uroków zimowej aury. Nie odstrasza ich ani pandemia koronawirusa, ani obowiązujące obostrzenia.

ZOBACZ: Tłum ludzi, tańce, śpiewy oraz mandaty. Sobotni wieczór na Krupówkach w Zakopanem

Media społecznościowe obiegają zdjęcia i nagrania, na których widzimy, że niewiele bawiących się osób nosi maseczki i zachowuje wymagany dystans społeczny.

Tłumy na jeziorze Bosbaan

Tysiące ludzi bawiło się m.in. w Amsterdamie na jeziorze zamarzniętym Bosbaan. Ładna pogoda sprawiła, że w sobotę mieszkańcy miasta tłumnie wybrali się na łyżwy. Bawili się na lodzie już od samego rana.

Na lodowisku niewiele osób przestrzegało zaleceń obowiązujących w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i reżimem sanitarnym. Nie inaczej było na brzegach.

Na zamieszczonych nagraniach widać, że zarówno odpoczywający łyżwiarze, jak i dziesiątki osób, które uczestniczyły w tanecznej zabawie obok - nie stosują się do rządowych zaleceń.

Niemcy też się bawią

Mieszkańcy Berlina bawili się z kolei na zamarzniętych wodach kanału Landwehr. Dziesiątki berlińczyków ślizgało się tam na łyżwach. Widać było także setki spacerowiczów. Niektóre osoby tańczyły.

@LimboMoria Berliners declared their Love to the ice today and entered the ice floor #Berlin #landwehrkanal #lockdown pic.twitter.com/6SQ7wmvWSV