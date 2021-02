Najwięcej narciarzy przyjechało do ośrodka Szczyrk Mountain Resort. Na wyjazd koleją gondolą na Halę Skrzyczeńską oczekiwało tam bardzo dużo osób. Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz rzecznik prasowy ośrodka Michał Słowioczek zapewnił jednak, że przestrzegany jest reżim sanitarny.

- Obostrzenia obowiązują i są przestrzegane w ośrodku. Ustawione zostały specjalne bramki przed wejściem do gondoli, przez co kolejka do niej jest wydłużona. Narciarze oczekujący na wejście do wagonika są oddzieleni specjalnymi siatkami zabezpieczającymi, dzięki czemu utrzymują dystans. Gondola jest sercem ośrodka i tu się zawsze gromadzi najwięcej osób. Wagonikiem możemy przewozić maksymalnie siedem osób z 10. To powoduje, że kolejka jest nieco dłuższa. Nasz "skipatrol" zwraca jednak uwagę na zachowanie dystansu i zakładanie maseczek - powiedział.

Informacja dla wszystkich osób stojących w korkach do Szczyrku - właśnie kończą się możliwości zaparkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na stokach tłumy. To nie zdjęcie z ubiegłego roku. To sytuacja w chwili obecnej pod dolną stacją Szczyrk Mountain Resort ⛷ pic.twitter.com/mv2873LoiZ — Bielskie Drogi (@BielskieDrogi) February 16, 2021

Słowioczek dodał, że kolejek nie ma przy kasach ośrodka. - To oznacza, że większość narciarzy zaopatrzyła się w karnety przez internet. To też ma wpływ na bezpieczeństwo - zaznaczył.

Ok. godz. 11. korek do Szczyrku zaczął maleć, ale nadal występują utrudnienia.

Wzmożony ruch

Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak poinformował, że ruch pojazdów był wzmożony, ale nie wystąpiła potrzeba jego kierowania.

- Po południu mogą wystąpić utrudnienia z wyjazdem ze Szczyrku, bo wtedy zaczną się powroty - powiedział.

Sporo narciarzy, choć już nie tak dużo jak w SMR, skorzystało z usług innych ośrodków, nie tylko w Szczyrku. Rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik poinformował, że w okolicach Wisły czy Istebnej na drogach nie ma większych korków. Ruch odbywa się dość płynnie. Trzeba się jednak liczyć, że po południu mogą wystąpić utrudnienia.