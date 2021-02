Zawodowi kierowcy będą zaszczepieni szybciej? "Grozi nam paraliż łańcucha dostaw"

Jak czytamy w komunikacie przesłanym do PAP, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" już w ubiegłym roku otrzymał informację od Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości powstania zatorów na przejściach granicznych na południu Europy. Mają być one efektem wprowadzenia przez część państw Unii Europejskiej obowiązku posiadania przez kierowców, wykonujących przewozy transgraniczne, pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Napisano, że TPL zwrócił się o interwencję w tej sprawie zarówno do władz polskich, jak i do DG MOVE w Komisji Europejskiej. "Wszystko jednak wskazuje, że władze Niemiec i innych państw (...) nie wycofają się z tego pomysłu. W efekcie na południu Europy zaczynają się tworzyć gigantyczne zatory. A sytuacja przywołuje nam na myśl wydarzenia z grudnia ub.r., gdy wielu kierowców zostało zablokowanych na granicy francusko-brytyjskiej. Nie możemy pozwolić na powtórkę tej sytuacji i to w skali niemal całej Europy" - czytamy w informacji.

Propozycje ulg dla zaszczepionych

Wskazano, że rozwiązaniem tej sytuacji może być objęcie zawodowych kierowców szczepieniami przeciwko COVID-19 wśród innych uprzywilejowanych grup zawodowych, przy jednoczesnym zwolnieniu zaszczepionych pracowników z obowiązku wykazywania się pozytywnym wynikiem testów przed wjazdem do poszczególnych krajów. Zaznaczono, że jeżeli nie uda się rozwiązać tej sytuacji, "czekać nas może poważne zaburzenie lub wręcz paraliż łańcucha dostaw".

Dodano, że szczepieniami powinni zostać objęci także pracownicy centrów logistycznych, "dzięki którym zapewnione są dostawy żywności, leków, paliwa i innych produktów zaspakajających podstawowe potrzeby społeczne".

emi/ PAP