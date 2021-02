Od 15 lutego druga tura zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla opiekunów w żłobkach

Chętni do szczepienia pracownicy muszą poinformować o tym dyrektora placówki, który dopełni formalności. Zgłoszenia obejmują pracowników do 65 roku życia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że druga tura zapisów na szczepienia rozpocznie się 15 lutego i potrwa do czwartku, 18 lutego.

- Wszystkim pracownikom zgłaszającym się na szczepienia i dyrektorom placówek, którzy w ostatnich dniach dopełnili formalności rejestracji na szczepienia bardzo za to dziękuje. To dowód na państwa odpowiedzialność i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo maluchów, na którymi sprawujecie państwo opiekę. Te osoby, które do tej nie zgłosiły się na szczepienia, od poniedziałku będą miały ponownie taką możliwość. Gorąco do tego zachęcam – mówiła minister Marlena Maląg.

Szczepienia zgłoszonych w pierwszej turze, chętnych pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 rozpoczynają się w piątek, 12 lutego.

W żłobkach, klubach dziecięcych, w placówkach pieczy zastępczej oraz jako dzienni opiekunowie zatrudnionych jest ok. 51 tys. osób.

emi/ PAP