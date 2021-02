Kilka chwil po starcie, na wysokości 1600 metrów w Boeingu 757 należącym do popularnej firmy kurierskiej otworzyły się drzwi załadunkowe. Maszyna znajdowała się około 20 km na zachód od pasa startowego lotniska Lepizig Halle. Piloci podjęli decyzję o powrocie na lotnisko.

12 minut po starcie samolot bezpiecznie wylądował na płycie lotniska. Po oględzinach okazało się, że maszyna uległa poważnym uszkodzeniom. Odpadło z niej kilka części, które później znaleziono rozrzucone w okolicy pobliskiej elektrowni Schkopau. Mimo otwarcia drzwi, żaden z ładunków nie wypadł na zewnątrz.

Today the colleagues pushed the cargo door wind limit to a test. https://t.co/yuK3pQuWWs pic.twitter.com/kgNagiUjar