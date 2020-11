Awaryjne lądowanie Antonowa. Rusłan wypadł z pasa

Jak informują media, samolot leciał z Seulu do Wiednia z przystankiem w Nowosybirsku. Na pokładzie maszyny prywatnych rosyjskich towarowych linii Volga-Dnepr nie było żadnego ładunku.

Według rosyjskich mediów zaraz po starcie maszyny pilot miał zgłosić wieży kontrolnej awarię. Prawdopodobnie chodziło o problem z jednym z silników.

ZOBACZ: Antonow An-225 Mrija, największy samolot świata wylądował w Warszawie [FILM]

Volga Dnepr Antonov An-124 (RA-82042, built 1991) was badly damaged during initial climb from rwy 25 at Novosibirsk (UNNT) due to an uncontained failure of engine #2. The aircraft returned to land but overran rwy 25 where the nosegear broke. https://t.co/OnKB5hgbo2 pic.twitter.com/6mU9hmZ5AV