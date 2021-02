Długi firm kurierskich. Prawie 30 mln zaległości

W Krajowym Rejestrze Długów widnieje 921 firm kurierskich, a ich zaległości przekraczają 29,8 mln zł. Średnio zaległości dłużnika z tej branży wynoszą prawie 32,4 tys. zł. Najbardziej zadłużone są jednoosobowe działalności gospodarcze. Mają w sumie 25,5 mln zł długów.

Najwięcej niespłaconych zobowiązań należy do firm z Mazowsza (6,4 mln zł). Na kolejnych miejscach są podmioty z województw: wielkopolskiego (4,6 mln zł), śląskiego (3,3 mln zł) i łódzkiego (3,1 mln zł).

Rekord to 1,2 mln zł

Z danych KRD wynika, że w największym stopniu kurierzy zadłużeni są w bankach. Mają im do oddania 11,7 mln zł - blisko 40 proc. całego długu. Na spłacenie 5,6 mln zł czekają także firmy zarządzające wierzytelnościami, a 2,6 mln zł do odzyskania mają firmy leasingowe. Rekordzistą w branży pod względem zadłużenia jest stołeczna jednoosobowa działalność gospodarcza, która do uregulowania ma prawie 1,2 mln zł wobec banku, firmy telekomunikacyjnej i towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, branża ma problemy finansowe głównie przez to, że zleceniodawcy nie regulują wobec niej swoich należności. - Zdecydowaną większość wszystkich długów, bo 78 proc., firmy kurierskie mogłyby spłacić, gdyby tylko odzyskały pieniądze od swoich kontrahentów. To ponad 23,2 mln zł - wskazał.

ZOBACZ: Znalazła ogłoszenie o pracę, zatrudniła się jako "kurier". Grozi jej do 8 lat więzienia

Największym dłużnikiem kurierów jest branża handlowa, która zalega na 9,2 mln zł – to prawie 40 proc. wszystkich nieuregulowanych płatności. Ponad 2,2 mln zł jest winien kurierom sektor przetwórstwa przemysłowego, a 2,1 mln firmy z branży logistycznej.

Problemy jednej branży wpływają na drugą

Jak wskazują eksperci współpracujący z KRD, zatorom finansowym w branży można zapobiegać. Według szefa firmy faktoringowej NFG Dariusza Szkaradka, gdyby każda wystawiona przez kuriera faktura była natychmiast sfinansowana przez faktora, "udałoby się znacznie zmniejszyć zatory finansowe w tej branży, a w efekcie liczbę przeterminowanych należności w portfelach kurierów".

ZOBACZ: Polski pilot został kurierem i budowlańcem. Powodem pandemia koronawirusa

W opinii Łąckiego kondycja firm kurierskich z jednej strony zależeć będzie od tego, czy będą sięgać po rozwiązania dostępne na rynku wspierające płynność finansową, z drugiej – od stanu całej gospodarki. - Problemy jednych branż nie pozostają bowiem bez wpływu na sytuację pozostałych - podsumował.

laf/ PAP