Znalazła ogłoszenie o pracę, zatrudniła się jako "kurier". Grozi jej do 8 lat więzienia

Policjanci z Zamościa zatrzymali 18-latkę podejrzaną o udział w oszustwie "na policjanta". Kobieta odbierała pieniądze od oszukanych seniorów i dostarczała je w określone miejsce. Zatrzymana tłumaczyła policjantom, że ogłoszenie o pracę znalazła w internecie. Grozi jej do 8 lat więzienia.

W minioną środę doszło do wyłudzenia 20 tys. złotych od mieszkańca Zamościa. Do 85-latka zadzwonił oszust, który przekazał, że córka mężczyzny spowodowała wypadek. Miała uniknąć odpowiedzialności, jeśli senior zapłaci określoną kwotę. Po pieniądze przyszła młoda kobieta.

Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci wytypowali 18-letnią kobietę, która pełniła rolę "kuriera".

"Wspólne działania policjantów z komendy wojewódzkiej w Lublinie i Katowicach oraz kryminalnych z Zamościa doprowadziły do tego, że w miniony weekend podejrzana została zatrzymana na terenie województwa śląskiego" - przekazała starsza asp. Dorota Krukowska-Bubiło z KMP w Zamościu.

Okazało się, że nie był to pierwszy raz, gdy kobieta odbierała pieniądze z oszustwa. Wcześniej otrzymała 30 tys. złotych od mieszkańca powiatu jarosławskiego.

"Współudział w oszustwie"

"Tłumacząc się śledczym wyjaśniła, że znalazła ogłoszenie o pracę w charakterze kuriera na jednym z portali internetowych. Jej praca miała polegać na odbieraniu paczek i dostarczaniu ich w określone przez zleceniodawcę miejsce" - poinformowała policja.

Za popełnione przestępstwo grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Policja apeluje do seniorów, by te nie przekazywały pieniędzy osobom, które podają się za członków rodziny lub funkcjonariuszy. Mundurowi jednocześnie proszą by zachować ostrożność przy szukaniu pracy za pośrednictwem ogłoszeń internetowych.

"Praca na kilka dni w charakterze kuriera polegająca na odbieraniu od ludzi pieniędzy na terenie całego kraju i przekazywaniu ich innym osobom powinna wzbudzić czujność. Należy pamiętać, że branie udziału w tego typu procederze, nawet w charakterze kuriera jest współudziałem w oszustwie i podlega odpowiedzialności karnej" - ostrzegają.

